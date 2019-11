Beautiful anticipazioni: Brooke convincerà Bill a denunciare Taylor ritenendola un pericolo pubblico?

Non riusciva a credere alle sue orecchi Brooke quando ha scoperto la verità sulla sparatoria. Non riusciva a credere che Taylor potesse arrivare a tanto. E invece è stata proprio lei a sparare a Bill Spencer. Una verità che cambia le carte in tavola almeno per la Logan che adesso vuole che Bill faccia qualcosa. Ma che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 3 novembre 2019. Nella puntata di domenica scopriremo che Steffy pensava che il segreto di sua madre fosse al sicuro ma Liam invece lo ha rivelato a Hope. E la giovane Logan a sua volta, vedendo che Taylor continuava a essere aggressiva nei confronti di sua madre, ha deciso di dire a Brooke tutto quello che è successo. Brooke, sconvolta, ha subito iniziato a credere che forse per Taylor ci sarebbe bisogno di una severa punizione, in modo che possa capire che non può fare quello che vuole…Brooke stentava a credere che Taylor potesse arrivare a prendere in mano una pistola e sparare ma a quanto pare per proteggere sua figlia sarebbe disposta a tutto.

E adesso scopriamo le anticipazioni per la puntata di Beautiful in onda domani 3 novembre 2019.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 3 NOVEMBRE 2019

Brooke è davvero sconvolta dopo la notizia sul ferimento di Bill. Non riesce a credere che sia stata Taylor a sparare ma allo stesso tempo decide che bisogna fare qualcosa il prima possibile. Va quindi dal suo ex marito e gli rivela che ha scoperto la verità e che vuole che Taylor paghi per quello che ha fatto. La donna potrebbe infatti essere un pericolo per Hope ma soprattutto per la bambina che sta per nascere e forse anche per la piccola Kelly. In entrambi i casi si tratta di due nipoti di Bill che l’uomo dovrebbe in qualche modo tutelare…Bill al momento non sembra però essere intenzionato a denunciare Taylor, potrebbe cambiare idea?

Steffy cerca di concentrarsi sul lavoro e organizza un rinfresco per i suoi collaboratori. Al rinfresco Zoe si presenta per la prima volta con suo padre. Il dottore quindi fa la conoscenza di Taylor…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 3 novembre 2019.