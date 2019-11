Beautiful anticipazioni: Liam convince Hope e Brooke a non pensare più a Taylor? Si volta pagina?

Che cosa succederà nella puntata della domenica di Beautiful? Lo scopriamo subito con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento con le soap di Canale 5. Pronti per scoprire la trama del 10 novembre 2019? Come avrete visto negli ultimi episodi Taylor è assoluta protagonista delle story line che si stanno intrecciando in questi episodi di Beautiful. Quasi tutti adesso sanno che è stata lei a sparare a Bill ma per il momento nessuno ha voluto denunciare la donna. Brookeha provato a chiedere a Bill di agire, perchè Taylor deve pagare per quello che ha fatto ma Spencer non vuole tradire la fiducia di Steffy alla quale a sua volta ha fatto una promessa. Nel frattempo Hope si prepara per l’arrivo della sua bambina e chiede a Brooke di non dire nulla alle zie della sparatoria. Taylor invece, sperando che Bill non la denunci, prova a voltare pagina. Sembra essere infatti molto contenta di un nuovo incontro fatto: quello con il padre di Zoe…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 10 NOVEMBRE 2019

Tra Ridge e Brooke continuano a esserci degli attriti visto che la donna continua a credere che Taylor debba essere denunciata. Hope però chiede a sua madre di mettere da parte questa storia e concentrarsi per il momento sull’arrivo della loro nipotina. Intanto Ridge si mostra molto vicino a Taylor e le dice di aver compreso i motivi che l’hanno portata a sparare a Bill.

Taylor spiega a Liam come sono andate le cose e prova anche a fargli capire che non aveva altra scelta. Per questo chiede all’ex di sua figlia di tenere a bada Hope e anche Brooke. Visto che Hope ha rivelato questo segreto, che invece avrebbe dovuto tenere per sé, adesso non la deve denunciare…Brooke invece è convinta che Taylor possa fare anche di peggio…

Che cosa farà Liam adesso? E che ne sarà di Taylor? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre informati su quello che succederà nelle prossime puntate di Beautiful.