Il segreto anticipazioni: Maria resterà per sempre paralizzata? Severo sarà accusato per la bomba?

Buone notizie per tutti i telespettatori che seguono con affetto Il segreto: per Matias infatti ci sono grandi novità! Vi raccontiamo quello che succederà nelle prossime puntate de Il segreto con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap di domani 12 novembre 2019. Come avrete visto Matias sta finalmente bene. Il dottore è felice del risultato dell’operazione fatta. Matias infatti ha ritrovato la vista e, nonostante la brutta infezione che lo aveva colpito, potrà anche tornare a vedere. Se le condizioni di Matias sono migliorate, non si può dire che per Maria le cose vadano allo stesso modo…

Nel frattempo vanno avanti le indagini nel tentativo di capire chi possa aver piazzato la bomba. Francisca è convinta che l’obiettivo fosse lei e ha intenzione di dimostrarlo. La donna pensa che la colpa di tutto quello che è successo sia di Severo…E tutti gli indizi sembrano davvero portare a lui ma il Santa Cruz è davvero colpevole?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 NOVEMBRE 2019

Nella puntata de Il segreto in onda domani 12 novembre 2019, vedremo che Matias sarà felice dei successi avuto grazie al dottore. Ma la sua sarà una felicità divisa in due parti. Infatti c’è grande preoccupazione per le sorti di Maria. La ragazza infatti ha saputo che per il momento è paralizzata e potrebbe esser costretta a restare per sempre su una sedia a rotelle.

Anche Elsa e Isaac sono alle prese con le cattive notizie. Zabaleta infatti non sa se alla fine ci sarà o meno una cura che possa aiutare la ragazza ma pare essere fiducioso. Elsa invece crede che le manchi davvero poco da vivere e non vuole che Isaac sia costretto a stare al suo fianco. Isaac però decide di partire per scoprire se davvero Elsa può curarsi per il male che ha.

Lola non sa come comportasi con Prudencio anche perchè il giovane si mostra geloso nei suoi confronti. Del resto sembra essersi preso una bella cotta per lei…

Ci sono delle novità per quello che riguarda il presunto testimone: Carmelo racconta a Severo che in realtà si trattava di una persona che voleva solo scappare, essendo un ladro e ha mentito sulla storia della bomba. Al momento quindi le indagini sono ferme, non ci sono novità. Potrebbero però esserci delle altre notizie visto che vengono analizzate le impronte digitali…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 12 novembre 2019 su Canale 5.