Una vita anticipazioni: anche Gutierrez farà una brutta fine senza poter aiutare Telmo?

Telmo si rende conto che Samuel sta continuando a manipolare Lucia e capisce che ha poco tempo per agire per dimostrare alla ragazza chi è davvero il suo fidanzato. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 19 novembre 2019 ci rivelano quello che presto potrebbe accadere ad Acacias 38. Mentre Susana e Rosina si dilettano con il nuovo corso di disegno, la povera Trini pensa che avrà un figlio con i capelli rossi e decide di chiedere a Telmo di dire una messa per aiutarla…A proposito di ragazzi e figli con i capelli rossi Carmen non sa più che cosa fare per suo figlio che sembra aver preso una cattiva strada. Ma non si vuole arrendere…

E adesso scopriamo le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita di domani, ecco le ultime news peer voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 19 NOVEMBRE 2019

Telmo riesce a ritrovare Gutierrez, l’autista che ha portato lui e Lucia all’eremo abbandonato, e lo sprona a raccontargli se è stato “corrotto” da Samuel. L’uomo però gli dice che non può dare al momento nessuna indicazione e gli dà appuntamento per il mattino successivo. Telmo è davvero convinto di essere questa volta vicino alla svolta. Cesareo intanto, pentito per tutte le volte che ha aiutato l’Alday, va in cerca del parroco, ma si ritrova Ursula davanti. Peña parte per l’Africa, senza salutare Flora. Dà quindi ad Antoñito il compito di consegnare una lettera alla sua fidanzata. Carmen decide di impegnare un suo scialle molto costoso pur di comprare il dolce che suo figlio vuole assaggiare da tempo. Raul sembra essere felice ma è solo un momento…Susana e Rosina si lasciano travolgere dai pensieri peccaminosi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 19 novembre 2019. Appuntamento come sempre alle 14,10 . Vi ricordiamo che la soap non va più in onda al martedì sera di Rete 4. Infatti vedremo una nuova puntata di Fuori dal coro.