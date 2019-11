Una vita anticipazioni: Samuel e Telmo ancora in guerra, Lucia scopre la verità?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 26 novembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38! Samuel va avanti nel suo piano: sta corteggiando Lucia in modo che si possa fidare di lui. La ragazza neppure immagina che Samuel ha un solo scopo: sposarla per avere i suoi soldi. Ma in questo momento Lucia sembra credere solo a lui mentre Telmo combatte la sua battaglia da solo, non avendo prove per dimostrare la sua innocenza…

Volete scoprire quello che succederà? Ecco le anticipazioni e la trama di Una vita per la puntata di domani 26 novembre 2019. Buona lettura a voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 26 NOVEMBRE 2019

La tensione tra Samuel e Telmo culmina in una rissa, dove il primo dà un pugno al sacerdote e lo invita a picchiarlo. Il parroco decide però di non reagire, cosa che desta preoccupazione in Ursula. Carmen ha dei problemi con suo marito che è tornato ad Acacias 38 e le ha rubato anche dei soldi. La donna tra l’altro non sa come comportarsi perchè non vuole che Raul scopra quello che è successo visto che lui si fida di suo padre e non lo crede capace di determinate azioni.

Samuel ovviamente approfitta di quello che è successo per fare pietà a tutte le persone che sanno quanto è successo…Probabilmente però si aspettava un’altra reazione da parte di Telmo che non è arrivata. Il sacerdote non vuole più commettere errori ma non è semplice perchè dimostrare di non aver fatto del male a Lucia è sempre più complicato…Fabiana prova a capire che cosa sta succedendo a Carmen ma la domestica, almeno per il momento, non riesce a parlare di quello che è successo con suo marito…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.