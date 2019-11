Beautiful anticipazioni: il debito di Reese lo spinge verso Taylor mentre Hope e Liam partono

Succederà davvero di tutto nelle prossime puntate di Beautiful e vi consigliamo di non perdere gli episodi della soap americana in onda nel mese di dicembre 2019. Pronti per scoprire tutto quello che accadrà? Iniziamo dalla trama di Beautiful per la puntata di domani 30 novembre 2019. Vi ricordiamo che Beautiful è l’unica soap in onda al sabato. Dopo l’episodio di domani ci sarà una nuova puntata da non perdere di Amici 19.

Ma torniamo a Los Angeles. Negli ultimi episodi abbiamo conosciuto un nuovo protagonista, Reese. Il padre di Zoe oltre a essere un buon dottore è un uomo che ha il vizio del gioco e in passato, come sua figlia sa bene, ha usato delle donne ricche solo per avere i soldi utili per i suoi scopi. Adesso Zoe ha paura che suo padre sia arrivato a Los Angeles per fare lo stesso, ben sapendo tra l’altro che lei stava lavorando per una grossa casa di moda e aveva quindi modo di presentargli delle persone molto facoltose. E infatti Reese ha subito puntato su Taylor…

Nel frattempo Liam e Hope sono pronti per il viaggio che dovranno fare per staccare e godersi questi ultimi giorni prima che nelle loro vite arrivi la piccola Beth. Ma non sanno che questo per loro in realtà sarà l’inizio di un incubo.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 30 NOVEMBRE 2019

Hope e Liam felicissimi hanno annunciato a tutti che la loro bambinai si chiamerà Beth. Hope tra l’altro ha anche un regalo da fare a suo marito: ha deciso che andranno in luna di miele, un baby moon prima dell’arrivo della piccola. I due insieme si preparano quindi per partire per Catalina e sono felicissimi.

Nel frattempo scopriamo che come temeva Zoe, suo padre ha davvero un grosso debito che deve estinguere il prima possibile. Ci sono dei creditori che continuano a bussare alla sua porta…Reese quindi sta cercando di avvicinarsi a Taylor solo per avere i suoi soldi?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful.