Il segreto anticipazioni: Carmelo come un cecchino pronto a uccidere Francisca. Arriva la resa dei conti

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 2 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime notizie in arrivo da Puente Viejo. Come avrete visto, Carmelo e Severo sono sicuri che Francisca sia la causa della morte di Adela. E non sbagliano anche se in realtà la macchina è stata manomessa da Fernando Mesia. E mentre Francisca nega con Raimundo, neppure Mauricio riesce a capire chi sia stato. Ma Carmelo e Severo hanno le prove per dimostrare che la macchina è stata sabotata e non hanno dubbi su quello che adesso devono fare: vendicarsi della Montenegro. Maria e Fernando si sono trasferiti nell’altra tenuta per allontanarsi da pericoli possibili…E la signora non l’ha presa molto bene. A Puente Viejo arrivano anche belle notizie: tutti sono ancora provati per la morte di Adela ma per fortuna ci sono buone nuove da Elsa che sta decisamente meglio…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 DICEMBRE 2019

Francisca non riesce proprio a comprendere i motivi per i quali Maria e Fernando hanno deciso di andare via. Non c’è luogo più sicuro della Villa e anche se le minacce di Severo e Carmelo sono sicuramente pericolose, lei e i bambini sarebbero stati al sicuro. Rimasta da sola con Fernando, Maria inizia a sentirsi in colpa per quello che è successo con la sua madrina…

Prudencio si insospettisce per l’atteggiamento di Lola e non sa che la ragazza sta facendo il doppio gioco perchè minacciata da Francisca. Quando Lola incontra la Montenegro la donna le dice che la fine del giovane sta per arrivare. Presto ci sarà un uomo in paese che chiederà un prestito. La sua missione è molto semplice, fare in modo che Prudencio si fidi di lui e accetti di dare questo prestito.

Per Isaac arrivano finalmente ottime notizie, Elsa ha superato anche l’ultimo test e adesso la ragazza può tornare finalmente a casa! Carmelo e Severo coinvolgono anche Irene nelle loro indagini e parlano di quello che potrebbe essere successo il giorno dell’incidente. La giornalista però ha qualche dubbio in merito. Meliton avvisa Severo che manca un’arma che potrebbe esser stata presa da Carmelo. Che cosa vuole fare l’uomo, la sua vendetta inizia così? Vuole uccidere Francisca con le sue mani?

Non perdete la puntata de Il segreto in onda domani 2 dicembre 2019 per scoprire che cosa succederà a Puente Viejo. Francisca si salva anche questa volta?