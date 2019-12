Una vita anticipazioni, Susana minacciata: c’è qualcuno che conosce la verità?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 5 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Carmen ha deciso di aiutare suo marito con la speranza che poi se ne vada per sempre e la lasci in pace. Ma cosa c’è di così prezioso in casa di Samuel che valga il denaro che serve all’uomo? Nel frattempo Telmo cerca di capire come può convincere Lucia del fatto che Samuel la stia ingannando ma non è semplice…Rosina e Susana continuano ad avere il loro segreto ma molto presto ci sarà un clamoroso colpo di scena in merito…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 5 DICEMBRE 2019

Celia decide di fare qualcosa per aiutare tutte le persone che hanno bisogno dopo i fatti dell’inondazione. Anche padre Telmo, nonostante i suoi pensieri, le dà una mano e lo stesso fanno tutte le domestiche che cercano di aiutare le persone più in difficoltà. Carmen non si aspettava che suo marito coinvolgesse anche Raul nella rapina. Era stata chiara: il ragazzo doveva restare fuori da questa cosa. Ma suo marito, che tra l’altro è armato, ha intenzione di far capire a suo figlio come ci si comporta. Il ragazzo non asi aspettava di vedere suo padre con una pistola in mano…

Susana e Rosina continuano a essere tormentate per quello che è successo con il modello. Questa storia potrebbe avere dei risvolti inaspettati ma nel frattempo la sarta riceve una lettera di minacce. Qualcuno le fa capire di essere a conoscenza di quanto successo e chiede, per il silenzio, una grossa cifra di denaro…

Quando suo marito arriva in casa con Raul Carmen ormai non può fare nulla…L’uomo punta la pistola contro Carmen e Raul finalmente capisce che mostro è suo padre. Si mette davanti a lei per proteggerla, non vuole che le faccia del male…Alla fine però l’uomo spara e Raul giace a terra tra le braccia di sua madre…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una Vita in onda domani 5 dicembre 2019 su Canale 5.