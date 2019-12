Il segreto anticipazioni, Fernando corrompe anche il dottore: per avere Maria è pronto a tutto

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani, 6 dicembre 2019? Vi ricordiamo che anche questa settimana la soap spagnola andrà in onda solo la domenica nel fine settimana. Il venerdì quindi ancora un nuovo episodio e poi si torna l’8 dicembre. Si va in onda anche se è un giorno di festa, la programmazione di Canale 5 non cambia nella festa dell’Immacolata.

Ma torniamo a noi con la trama e le anticipazioni della puntata de Il segreto in onda il 6 dicembre 2019. Antolina sta meditando la sua vendetta: vuole fare del male a Elsa e a Isaac…Ma c’è anche un’altra persona che trama contro tutti. Parliamo di Fernando Mesia. Raimundo inizia a credere che dietro a tutti gli ultimi fatti accaduti ci possa essere proprio la sua mano. E il nonno di Maria non immagina neppure tutto quello che il Mesia ha fatto. E sta per colpire di nuovo…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 6 DICEMBRE 2019

Irene e Raimundo sospettano che dietro le sciagure capitate nell’ultimo periodo ci sia la mano di Fernando. Francisca continua a mostrarsi offesa dalla decisione di Maria di trasferirsi a La Habana. I due parlando e mettendo insieme i pezzi hanno capito che c’è qualcosa che non va…Francisca continua a dire di essere innocente per cui qualcosa deve essere accaduto. Raimundo dal canto suo sa che Mauricio non ha nulla a che fare con la manomissione della macchina…

Un medico di Berlino arriva in paese per visitare Maria; Antolina è stata umiliata da Isaac che l’ha persino minacciata di morte. Il falegname però non immagina quello che sta per succedere perchè quella che è ancora sua moglie, è pronta a vendicarsi per quello che sta succedendo…Antolina infatti prepara diverse bottiglie con lo scopo di incendiare la casa di Elsa e Isaac. La Laguna sembra stare meglio ma in realtà si stanca molto facilmente…Il dottore che è arrivato da Berlino per fare una diagnosi a Maria sembra essere già pronto al suo verdetto…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 6 dicembre 2019 su Canale 5.