Beautiful anticipazioni: il grande inganno di Reese che cambia la vita di Hope e Liam convinti della morte di Beth

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 11 dicembre 2019? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Avrete visto che negli ultimi episodi è successo davvero di tutto. Purtroppo Liam e Hope pensavano di tornare a casa, dopo il parto improvviso a Catalina, con la piccola Beth ma per loro non ci sono buone notizie. La piccola infatti pare sia morta dopo il parto, a causa di alcune cose che non sono andata bene. Ma che cosa è successo davvero a Beth? La piccola è davvero morta? Come vi abbiamo già detto, questa story line sarà ricca di colpi di scena. Una cosa al momento è certa: Liam e Hope torneranno a casa da soli e ovviamente la loro vita non sarà più la stessa.

Vediamo quindi quelle che sono le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 DICEMBRE 2019

Tornano quindi le nostre anticipazioni di Beautiful che ci riportano anche oggi a Catalina. Hope ancora sotto choc è in ospedale. Pensava di poter abbracciare sua figlia e di poter tornare a casa con lei ma le cose sono andate in modo diverso. Reese infatti ha spiegato alla coppia che le cose sono andate male e che la piccola non c’è più. Hope sotto choc cerca di capire come sia stato possibile tutto questo, non se ne fa una ragione. Brooke e Ridge, da poco arrivati in clinica, cercano delle risposte che al momento non arrivano. Reese dice loro che ci sono state delle complicazioni durante il parto e che la piccola è morta poco dopo. Brooke prova a consolare Hope in questa situazione complicatissima…Per la ragazza e Liam è arrivato il momento di tornare a casa ma non sarà semplice perchè la piccola Beth non c’è …

Reese come avrete capito nasconde qualcosa e infatti nelle prossime puntate di Beautiful scopriremo tutto quello che ha fatto la notte in cui Hope ha dato alla luce la bambina…E dietro a questa vicenda non ci sarà solo la sua mano ma anche quella di un’altra persona che presto conosceremo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 11 dicembre 2019 su Canale 5.