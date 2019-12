Il segreto anticipazioni: Antolina vuole badare a Elsa la sua mente diabolica trama ancora

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 11 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime notizie in arrivo da Puente Viejo. Come avrete visto negli ultimi episodi è nata una sorta di nuova alleanza tra Irene e Raimundo. I due infatti hanno capito che probabilmente, dietro tutto quello che è successo in paese, potrebbe esserci la mano di Fernando Mesia, ed è per questo che vogliono scoprire tutto. Carmelo però sembra essere ancora intenzionato a uccidere donna Francisca. Raimundo invece vuole scoprire quello che è successo tra il medico e Maria, convinto che il Mesia possa tramare per averla solo al suo fianco…Intanto Elsa ha un attacco e insieme a lei c’è Antolina: che cosa succederà?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 DICEMBRE 2019

Antolina si trova in casa con Elsa e si rende conto che la donna sta male. Potrebbe non aiutarla ma invece poi alla fine decide di darle le medicine per la sua crisi. Consuelo si rende conto che Antolina ha salvato Elsa. Quando Isaac torna a casa gli racconta quello che è successo. Il falegname quindi inizia a credere di esser stato forse troppo duro con Antolina. Lei ascolta questa conversazione nascosta e poi entra in casa per chiedere a Isaac se possa essere lei a prendersi cura di Elsa. Siamo di fronte a un nuovo piano diabolico della donna?

Irene e Raimundo continuano le loro indagini. Irene decide di chiedere ad Anacleto di aiutarla a cercare delle prove su Fernando Mesia, a partire da quando si è fidanzato con Maria Elena. Carmelo vuole cercare di capire cosa stiano facendo Irene e Raimundo, l’Ulloa gli spiega che stanno semplicemente cercando la pace, non vogliono più farsi la guerra.

Matias parla con Maria di quello che sta succedendo. La ragazza decide di convocare suo nonno per provare a capire quello che accade in famiglia e non solo. Prudencio alla fine decide di non dare i soldi all’uomo che voleva oltre 50 mila pesetas. Lola sembra essere molto felice, lei sa bene che era un folle piano di Francisca. Prudencio però nota questo strano atteggiamento e inizia a pensare che ci sia qualcosa che non va in Lola…La ragazza dal canto suo decide di incontrare Francisca e le dice che non vuole più avere a che fare con lei, ha finito di essere la sua spia.

Consuelo e Marcela stanno parlando del futuro dell’associazione quando succede anche altro…Sembra che dalla stanza del piccolo Carmelito arrivi uno strano rumore, Severo trova dei panni sporchi di sangue, che cosa è successo?