Il segreto anticipazioni: un parente di Maria Elena sulle tracce di Fernando Mesia, Raimundo e Irene sperano di poterlo incastrare

E alla fine Antolina ha ottenuto quello che tanto voleva, nonostante tutto Isaac l’ha perdonata per quello che ha fatto e adesso lei potrà stare di nuovo in quella casa. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domani 12 dicembre 2019. Come avrete visto Raimundo e Irene cercano ancora di capire insieme quello che è successo negli ultimi mesi e non si danno pace. Ormai sono convinti del fatto che, dietro a tutto quello che è successo ci sia Fernando Mesia…Ma avranno le prove per dimostrarlo? Mentre loro sospettano, Maria si lega sempre di più al Mesia, che è diventato per lei fondamentale.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 DICEMBRE 2019

Il piccolo Carmelito alla fine era da solo e non aveva nulla. Un piccolo graffio ma Severo si era comunque molto preoccupato per il suo bambino. Isaac ha accettato di dare spazio ad Antolina visto che è stata lei a salvare Elsa quando ha avuto una crisi. Elsa non sa se questa sia una buona idea ma, visto che non può stare da sola, alla fine accetta. Neppure Consuelo e Marcela sanno se questa sia una buona idea…In ogni caso Antolina inizia a vivere con loro e si rende conto del grande amore che Isaac prova per Elsa, qualcosa che per lei non ha di certo mai provato.

Mauricio sta meglio e adesso Francisca non vuole più aspettare: deve vendicarsi. Irene e Raimundo chiedono all’uomo del tempo per dimostrare quello che è successo. Irene alla fine decide di raccontare a Severo e Carmelo quello che lei e Raimundo hanno scoperto. La guerra deve essere in qualche modo fermata il prima possibile.

Anacleto però non ha trovato nessuna prova per incastrare Fernando Mesia e adesso Irene e Raimundo iniziano a pensare che abbia nascosto per bene tutte le prove che potrebbero essere contro di lui. Però c’è una novità:c’è un parente di Maria Elena che a quanto pare sta cercando Fernando Mesia...

Maria molto preoccupata per quello che sta succedendo, chiede a Fernando Mesia di indagare sulla guerra tra sua nonna e Severo…Matias ha paura che ci potrebbero essere di nuovo delle vendette in atto…

