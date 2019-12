Una vita anticipazioni: Samuel ha bisogno di sposare Lucia e anche il prima possibile

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 12 dicembre 2019? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani in onda su Canale 5 come sempre alle 14,10. Come avrete visto negli ultimi episodi, la situazione tra Samuel e Lucia si fa più complicata. La ragazza infatti, nonostante il grande impegno che l’Alday ci sta mettendo, non sembra pensare al matrimonio. E adesso che sta trascorrendo di nuovo molto tempo in compagnia di Telmo, per aiutarlo con gli sfollati, Lucia sembra essere un’altra persona…Samuel se n’è accorto tanto da arrivare a chiedere a Felipe di impedire sia a lei che a Celia di andare così spesso in parrocchia per aiutare i bisognosi. Ma questo non è il solo problema. Lucia infatti ha intenzione di usare parte della sua eredità per opere di bene e Samuel non lo può permettere. Inoltre, lo strozzino al quale l’uomo deve moltissimo denaro, sa già quelle che sono le intenzioni di Lucia…

Samuel ormai non ha più tempo: deve sposare il prima possibile la ragazza. Intanto ad Acacias 38 tutti hanno notato lo strano atteggiamento di Susana e Rosina ma nessuno immagina quello che le due signore hanno combinato…In realtà questa storia potrebbe avere un epilogo molto bizzarro…Liberto pressa sua moglie per capire quello che sta succedendo ma la donna, almeno per il momento, non si confida neppure con lui…

Ma vediamo adesso la trama della puntata di Una vita in onda domani su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 DICEMBRE 2019

Mentre Susana pensa di vendere la sartoria per saldare il “debito” con gli Escalona, Batan minaccia Samuel e gli comunica che interverrà in prima persona se non dividerà Lucia da Telmo; la situazione dell’Alday è ormai compromessa, tant’è che lo strozzino non è disposto a concedergli ulteriori proroghe. Samuel ormai non ha tempo deve solo sperare di poter sposare Lucia il prima possibile ma la ragazza non sembra avere nessuna intenzione di farlo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 12 dicembre 2019 come sempre su Canale 5.