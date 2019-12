Beautiful anticipazioni, il ricatto e il debito di Reese e la morte di Beth, c’è un legame che nessuno si aspetta

Nessuno può immaginare che Reese abbia qualcosa a che fare con la scomparsa della piccola Beth perchè nessuno a parte Zoe, conosce davvero quest’uomo fino in fondo. E le anticipazioni di Beautiful ci rivelano la trama della puntata di domani 13 dicembre 2019. Che cosa accadrà nella puntata del venerdì della soap americana? Lo scopriamo con le anticipazioni ma prima facciamo il punto della situazione. Come avrete visto negli ultimi episodi, Hope ha deciso di partire per Catalina per godersi le ultime ore prima del parto in compagnia di Liam lontano da tutti e da tutto.

Quello che doveva essere un viaggio rilassante si è trasformato in un incubo. Infatti Hope è entrata in travaglio mentre era da sola e neppure Liam era al suo fianco in quelle ore complicate. Poi il dramma: il parto che sembrava esser andato bene e invece la tragica notizia. La piccola Beth è morta, non c’è più e Hope e Liam dovranno tornare a casa da soli…Ma siamo davvero sicuri che la piccola Beth sia morta? Che cosa è successo davvero in quella clinica? E qual è il ruolo di Reese in questa vicenda?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 13 DICEMBRE 2019

Qual è il legame tra la morte della piccola Beth e il debito di Reese? Che cosa ha fatto il dottore per assicurarsi il denaro che gli serviva per salvare la vita di Zoe? Lo scopriremo pian piano nelle prossime settimane. Ma iniziamo dalla trama di Beautiful per la puntata di domani. Reese sembra essere divorato dai sensi di colpa per quello che ha fatto con Beth. Ma è chiaro a tutti che il medico non ha fatto male alla bambina. E infatti capiremo molto presto che il dottore si è lasciato corrompere. La bambina di Liam e Hope infatti è viva. Che cosa è successo quella drammatica notte? C’è stato uno scambio di culle. Ma questo è solo l’inizio di una story line che sarà totalmente travolgente e ricca di colpi di scena…

In ogni caso nonostante tutto quello che il dottore ha fatto, ha ancora paura di avere a che fare con le persone che lo hanno minacciato e non sa come gestire le cose. Ha paura che la sua piccola Zoe possa essere in pericolo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 13 dicembre 2019.