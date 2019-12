Beautiful anticipazioni: lo straziante addio di Liam e Hope alla piccola Beth. Ma la verità sulla piccola è un’altra

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda sabato 14 dicembre 2019? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che succederà nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. Per Liam e Hope, dopo tutto quello che è successo a Catalina, arrivato il momento di tornare a casa; i due non si aspettavano di certo che sarebbero rientrati da soli, senza la piccola Beth. Ed è tempo di prendere coscienza di quello che è successo. La famiglia di Hope e quella di Liam si ritrovano quindi insieme, uniti nel dolore per la morte della piccola Beth. Ma siamo davvero sicuri che sia questa la verità sulla piccola? Vi abbiamo già detto che questa storia regalerà grandi colpi di scena, molti dei quali ancora inaspettati e che ne vedremo sicuramente delle belle. Cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di domani 14 dicembre 2019. Vi ricordiamo tra l’altro, di non perdere di vista Reese perchè lui ha avuto un ruolo chiave e avrà un ruolo chiave in tutta questa triste e intricata vicenda…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI SABATO 14 DICEMBRE 2019

Per Liam e Hope tornare a casa senza la bambina è complicato. Arrivano a los Angeles e trovano tutto quello che avevano preparato per la piccola. Il dolore per questa perdita è davvero straziante. Eric e la famiglia Forrester stanno organizzando una sorta di commemorazione per la piccola Beth che purtroppo non c’è più. E’ arrivato il momento dell’addio per la piccola che deve essere salutata da tutti i suoi cari…

Ma come vi abbiamo già detto nulla è come sembra e nelle prossime puntate scopriremo quello che è il grande inganno che si cela dietro a questa situazione perchè Liam e Hope stanno pagando per delle colpe che non hanno…E dietro alle bugie c’è ovviamente Reese che, per salvarsi la pelle e salvare anche Zoe, visti tutti i debiti che ha sempre avuto, ha dovuto vendere la sua professionalità. Ma è ancora troppo presto per scoprire a chi e a cosa… E soprattutto perchè!

Appuntamento quindi a sabato con Beautiful che ci aspetta alle 13,40 come sempre su Canale 5.