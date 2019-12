Una vita anticipazioni: Samuel sempre più vicino a Lucia il suo piano funziona

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda sabato 21 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio quelle che sono le ultime notizie da Acacias 38. Come avrete visto Rosina e Susana hanno scoperto che il ricatto era frutto di un grande inganno: che cosa faranno adesso? Lucia invece, dopo aver trascorso del tempo in compagnia di Samuel ha capito che può fidarsi di lui e adesso non teme nulla: è anche pronta per sposarlo? Telmo si rende conto che resta ben poco da fare anche se sa bene che Samuel sta ingannando la ragazza solo per i suoi soldi…Che cosa succederà adesso? Ecco le anticipazioni che ci rivelano la trama di domani!

Vi ricordiamo inoltre che Una vita ci aspetta il 23 dicembre: domenica 22 dicembre invece non si va in onda!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 21 DICEMBRE 2019

Gli sforzi di Celia sono vani e Felipe, alla fine, scopre che Lucia e Samuel non sono ritornati nel quartiere. L’avvocato se la prende con la consorte per avergli mentito, ma l’Alday, ancora una volta, riesce a trasformare la situazione a proprio vantaggio. Celia però rimane molto delusa da quello che è successo e da quello che è stato l’atteggiamento di Lucia. Adesso in quartiere si continua a sparlare e si continua a fare pettegolezzo su di loro, una cosa che la donna non tollera…Lucia prova a giustificarsi dicendo a Celia che tra lei e Samuel non è successo nulla, che l’Alday si è comportato come un gentiluomo e che anzi, lei ha capito che si può davvero fidare del giovane. Ma Celia non la pensa come la sua figlioccia…

Ramon, Trini, Leonor e Liberto cercano di capire dove Rosina abbia messo il denaro e perchè lo abbia preso. Pensano tutti che non sia una ladra ma che abbia avuto bisogno dei soldi per fare qualcosa di cui non ha voluto parlare con loro…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 21 dicembre 2019. Vi ricordiamo poi che Una vita andrà in onda da lunedì alle 13,40 al posto di Beautiful.