Una vita anticipazioni: padre Telmo eroe agli occhi di Lucia pronto a riconquistare il suo cuore

Che cosa succederò nella puntata di Una vita in onda domani 13 gennaio 2020? Come sempre lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano quelle che sono le ultime news da Acacias 38 e quello che sta per accadere. Facciamo il punto della situazione: Telmo si trova in casa con Celia e Felipe che non sono morti. Le loro condizioni di salute sono molto gravi ma pare che il farmaco mandato dal dottore, possa in qualche modo aiutare i due a stare meglio. Lucia è così preoccupata che decide di scrivere a Tano per raccontargli quello che sta succedendo ai suoi genitori adottivi…Samuel si illude quindi che in un sol colpo possa liberarsi di tre persone che sono molto influenti nella vita di Lucia ma presto si renderà conto che non è proprio così…

Nel frattempo Lolita continua a ostinarsi nel voler rimandare le nozze, sempre più legata alle tradizioni del suo paese e sempre più spaventata per quello che potrebbe succedere qualora non sposasse il suo compaesano…

E nelle prossime puntate di Una vita cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 13 GENNAIO 2020

Nel corso di un incontro di preghiera, Casilda arriva sul posto con una lettera scritta da Telmo: Celia e Felipe stanno iniziando a dare dei piccoli segnali di ripresa grazie al medicinale dato loro dal dottor Quiles.

Leonor e Flora decidono di seguire Iñigo fino alla società di ginnastica e lì hanno conferma dei loro sospetti: sta scommettendo denaro nei combattimenti di boxe. Liberto ha scoperto quello che sta facendo il fidanzato di Leonor e gli dice che lui non mentirà mai alla sua figliastra… I vicini organizzano una merenda in onore di Padre Telmo al fine di ringraziarlo per come si è preso cura degli Alvarez Hermoso; Samuel, in preda alla gelosia, non può fare altro che partecipare all’agape e fingersi riconoscente verso di lui.

Ma chiaramente l’Alday sta già tramando in attesa delle prossime mosse. In ogni caso, la notizia delle migliori condizioni di salute di Celia e Felipe aiuta anche Samuel. L’uomo infatti sa che adesso Lucia non avrà più scuse nel voler rispondere alla sua proposta di matrimonio. Che cosa farà la ragazza, deciderò di accettare oppure no?

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Una vita. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre informati su tutto quello che accadrà!