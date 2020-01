Una vita anticipazioni: Antoñito lascia Lolita e se ne va in America?

Grandi colpi di scena potrebbero arrivare nelle prossime puntate di Una vita! E noi come sempre iniziamo dalla trama del prossimo episodio in onda su Canale 5 domani 16 gennaio 2020. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani ci rivelano che Antoñito potrebbe prendere presto una decisione molto importante. Il giovane infatti sembra essere molto deluso da tutto quello che è successo con Lolita. Lui ha lottato contro tutti e tutto per il loro amore, soprattutto contro i pregiudizi, rischiando anche di mettersi contro la sua famiglia e lei invece…Il giovane non sa che Lolita ha paura proprio per la sua vita credendo che la maledizione portata dall’uomo che aveva baciato quando era solo una bambina possa colpire proprio lui.La domestica infatti è convinta che se lo sposerà lui morirà…

Ma come andrà a finire questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 16 gennaio 2020. Ecco le anticipazioni per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 GENNAIO 2020

Trini vuole portare la pace tra Antoñito e Lolita e decide di scrivere allo zio Gennaro, l’uomo che conosce tutte le tradizioni di Cabrahigo; spera che l’esperto le suggerisca un modo per rompere l’assurdo compromesso nuziale tra Lolita e Ceferino. Lucia vorrebbe tornare a casa insieme a Celia e Felipe, anche se Quiles le consiglia di aspettare ancora un po’.

La ragazza per il momento non ha neppure preso in considerazione la possibilità di sposare Samuel che invece ha ancora fortemente bisogno del suo denaro e sta pensando solo a quello da tempo…Che cosa succederà adesso?

Lo scoprirete continuando a leggere le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio tutte quelle che sono le ultime news da Acacias 38! Una vita ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5. Puntata da non perdere subito dopo Beautiful.