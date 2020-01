Il segreto anticipazioni: la verità sul passato di Lola, solo Ana sa se è davvero una assassina

Ci potrebbe essere lo zampino di Fernando Mesia dietro alla possibile distruzione di Puente Viejo? Sembra proprio che il Mesia sia il solo a non interessarsi a quello che sta succedendo e forse qualcuno prima o poi se ne renderà conto…Scopriamo quindi i dettagli con la trama della puntata de Il segreto in onda domani 22 gennaio 2020. Cosa accadrà? Isaac ed Elsa potranno vivere felici questi giorni da marito e moglie oppure dovranno affrontare dei nuovi ostacoli? Cosa decideranno di fare resteranno a Puente Viejo oppure no?

E Don Berengario che cosa farà con il grande segreto che riguarda sua figlia Ester, racconterà agli abitanti del paese chi è davvero la ragazza? Maria intanto continua a insistere per fare gli esercizi anche se si è fatta male. Ma siamo davvero sicuri che la nuova infermiera la stia aiutando e non stia invece facendo in modo che le condizioni della ragazza peggiorino in modo che lei non avrà davvero la possibilità di tornare a camminare?

Non dimentichiamo che Fernando Mesia ha corrotto un dottore per dire a Maria che resterà per sempre paralizzata anche se non è vero…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 22 GENNAIO 2020

Messa da parte la felicità per queste nozze, per Isaac ed Elsa è arrivato il momento di pensare a quello che succede nel presente. Il falegname quindi pensa di accompagnare sua moglie all’incontro con Alvaro…

Prudencio decide di continuare a indagare su quello che Francisca ha detto in merito a Lola. Non riesce a credere che possa essere davvero una assassina e crede anche che Francisca non avrebbe avuto motivo di inventare una cosa simile. Per questo, visto che da Lola non avrà nessuna risposta, decide di cercare sua sorella Ana…Che cosa gli dirà? Lola è davvero una assassina? A chi ha fatto del male?

In realtà dalle parole di Ana, la sorella di Lola, si evince solo che la ragazza è stata molto buona con lei in passato…Che l’ha salvata da una vita difficile con suo padre. Prudencio quindi decide di cambiare rotta e di perdonare Lola ma adesso la ragazza avrà ancora voglia di ascoltare le sue parole?

Francisca pensa che il piano di Irene e di Raimundo non serva a molto, la raccolta delle firme potrebbe non funzionare….

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 22 gennaio 2020 su Canale 5.