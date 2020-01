Beautiful anticipazioni: Liam e Hope dubbiosi, capiranno che Phoebe è in realtà Beth?

Hope e Liam hanno ricevuto una bella notizia: potranno avere ancora dei bambini e questo sembra rasserenare la ragazza che pensava che con la morte di Beth le cose fossero cambiate. Hope non riesce ancora a capire cosa sia successo quella maledetta notte e proprio mentre si pone ancora delle domande entra in ospedale anche Reese. Liam e Hope fanno quindi delle domande al dottore ma non possono immaginare che il medico sta tramando contro di loro. Mai potrebbero immaginare che Reese sta vendendo la loro bambina dopo aver fatto credere loro che fosse morta.

Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 25 gennaio 2020. Nella prossima puntata vedremo quello che Steffy sta facendo con la piccola Phoebe. Ridge pensa che dietro a questa storia ci sia una truffa ma deve poi ricredersi perchè la bambina viene consegnata alla sua nuova mamma…In realtà la truffa c’è anche se Taylor e Steffy non lo sanno.

La bambina infatti non è figlia di Flo ma è la figlia di Liam e Hope. Il pubblico conosce già questa verità ma Liam e Hope quando se ne renderanno conto?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 25 GENNAIO 2020

Il fatto che la piccola sia stata portata a Steffy, secondo quelli che erano gli accordi, non fa cambiare idea a Ridge. Lo stilista è convinto del fatto che tutto si sia svolto in maniera anomala. Non sono queste le tempistiche per una adozione. Ma a Taylor sembra non interessare molto: ha una nipotina, ha reso felice sua figlia e tanto le basta. Ridge però non se la beve anche perchè a quanto pare non si fida poi così tanto di Reese…Taylor ha però trovato il punto debole di Ridge dicendo che la bambina si chiamerà come la loro adorata figlia venuta a mancare tragicamente.

Il dottore invece adesso che ha ottenuto i suoi 300 mila dollari può finalmente pagare il suo debito. Flo pensa che per loro sta per iniziare una nuova vita ma a quanto pare si sbaglia. Reese al momento ha solo una cosa da fare: lasciare il prima possibile Los Angeles e non far più trovare le sue tracce…

Appuntamento a domani: Beautiful va in onda anche al sabato! Ore 13,40 come sempre su Canale 5.