Beautiful anticipazioni: Zoe scopre l’inganno dell’adozione e la verità su Phoebe Beth?

E’ tempo di anticipazioni: Sanremo impera in tutti i luoghi e in tutti i laghi ma c’è chi segue ancora con grande affetto le soap di Canale 5 e non possono mancare le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata. Che cosa succederà nell’episodio di Beautiful dell’8 febbraio 2020? Vi ricordiamo che Beautiful è la sola soap che ci aspetta domani al sabato. Infatti la programmazione di Canale 5 prevede come sempre la puntata speciale di Amici e a seguire andrà in onda Verissimo.

Ma torniamo a noi con le anticipazioni di Beautiful. Come avrete visto Zoe, che conosce molto bene suo padre, sa che la sua fuga non può essere qualcosa di casuale e ha capito che Flo sta nascondendo molte cose. Quando trova i documenti dell’adozione della piccola Phoebe inizia a farsi delle domande e vorrebbe cercare di capire quale losco inganno questa volta abbia tramato suo padre. Zoe, per tutto questo tempo, non si è neppure accorta di essere in pericolo e non sa che alla fine, suo padre ha dovuto fare il possibile per salvarla… Hope inizia a credere di non essere più destinata ad avere bambini e pensa che potrebbe essere semplicemente la zia delle due bambine di Steffy…

Ma vediamo la trama di Beautiful per la puntata di domani 8 febbraio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 FEBBRAIO 2020

Steffy si rende conto che la scelta di adottare una bambina in questo momento avrebbe potuto complicare le cose ma alla fine è felice perchè Hope sembra averla presa bene, anzi più che bene. La moglie di Liam infatti si sta legando molto alla piccola Phoebe, come se fosse un segno mandato dall’alto per farle capire che nella vita tutto può succedere e non ci si deve mai arrendere…Steffy è felice di come stanno andando le cose e ringrazia anche Liam per come si prende cura della piccola Kelly, nonostante il dolore per la morte di Beth e anche per come ha accolto la piccola Phoebe…Insomma al momento siamo di fronte a un quadretto idilliaco ma presto scoppierà una vera bomba che porterà il caos…

Zoe si è resa conto di quello che suo padre ha fatto e sta mettendo pian piano insieme i tasselli di questo puzzle. Decide di parlare con Xander delle sue scoperte…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 8 febbraio 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.