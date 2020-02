Beautiful anticipazioni: notizia choc per Katie, Flo pronta a spifferare tutto

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 10 febbraio 2020? Lo scopriamo con le nostre news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Averete visto che Steffy è felice per il fatto che Hope abbia preso bene l’arrivo di Phoebe in famiglia ma allo stesso tempo inizia a credere che la moglie di Liam si stia attaccando troppo alla piccola e che debba invece comprendere che non potrà prendere il posto di Beth nella sua vita. Liam non sa come gestire la situazione anche perchè da quando Hope ha iniziato a interagire con la bambina, sembra stare meglio…

Zoe invece ha capito che suo padre ha tramato alle spalle di qualcuno ma non ha ancora messo insieme tutti i pezzi del puzzle e cerca di comprendere cosa succederà e che cosa è successo anche con l’adozione della piccola Phoebe. Nel frattempo Thorne comunica a Katie che ha una cosa molto importante da dirle e possiamo già anticiparvi che sarà una notizia choc…

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 FEBBRAIO 2020

Sembrava che la storia d’amore tra Katie e Thorne andasse a gonfie vele e invece a quanto pare sta per succedere qualcosa di assolutamente inaspettato. Thorne infatti ha voluto parlare con sua moglie per affrontare un discorso molto serio. Le vuole chiedere la separazione…

Nel frattempo Zoe ha capito che suo padre ha tramato qualcosa con Flo. E alla ragazza, che è amareggiata e delusa dall’atteggiamento di Reese, non resta che raccontare a Zoe tutto quello che è realmente successo. Adesso Zoe sta per apprendere la verità. Quale sarà la sua reazione?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 10 febbraio 2020 su Canale 5.