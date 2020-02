Beautiful anticipazioni,Reese ritorna per fermare Zoe: la verità su Phoebe non può essere rivelata

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 12 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles. Avrete visto che Zoe, che conosce molto bene suo padre, ha subito capito che la fuga per Londra non era una casualità e che ci deve essere per forza qualcosa dietro a questa sua decisione…E allora ha affrontato faccia a faccia Flo che alla fine ha dovuto ammettere quello che è realmente successo. Zoe aveva capito che Reese fosse in qualche modo immischiato in un affare poco limpido ma mai avrebbe immaginato fino a che punto si sarebbe potuto spingere suo padre e invece adesso sta scoprendo i dettagli…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI

Thorne ha preso una decisione che lascia Katie senza parole. Mai avrebbe immaginato che nel giorno di San Valentino suo marito le dicesse che è arrivato il momento di mettere fine a questa relazione. Katie non si spiega il motivo ma Thorne le dice che ai suoi occhi è chiaro che lei in qualche modo sia ancora molto legata a Bill e per questo la loro relazione deve terminare…

Zoe ha capito solo in parte quello che il padre ha fatto ma pretende di avere tutte le spiegazioni del caso. Flo ha informato intanto Reese di quello che stava succedendo e così l’uomo ha preso il primo aereo per tornare da Londra a Los Angeles e frenare la curiosità di sua figlia. Intanto Flo ha dovuto raccontare a Zoe la verità e le ha detto che la piccola Phoebe p in realtà Beth, la figlia di Liam e Hope. Questa notizia ha lasciato la giovane senza parole e chiaramente vuole fare qualcosa ma l’arrivo di suo padre la ferma. Che cosa succederà adesso? Zoe deciderà di stare zitta oppure racconterà questa verità che potrebbe far male a suo padre ma ridare la voglia di vivere a Hope ?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 12 febbraio 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.