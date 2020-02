Beautiful anticipazioni: Wyatt e Sally sognano in grande. Hope prende una decisione importante

Bill ha fatto la sua proposta a Wyatt adesso tocca solo a lui prendere una decisione. Lo perdonerà per tutto quello che è successo in passato e deciderà di lavorare al suo fianco per creare qualcosa di molto importante? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani 18 febbraio 2020. Che cosa vedremo nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5? Steffy continua a prendersi cura della piccola Phoebe e ormai la ama come se fosse sua figlia. Proprio per questo motivo Zoe, vedendo il tipo di rapporto che c’è tra la ragazza e la bambina, decide di non dire nulla di chi è davvero la piccola. La verità per il momento non viene rivelata ma a soffrire ci sono altre persone. Se è vero che Steffy è felice di accudire la piccola, è anche vero che Hope continua a soffrire moltissimo per la morte della sua bambina senza sapere però che Beth è in realtà ancora viva…

Vediamo quindi le anticipazioni e la trama di domani 18 febbraio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 FEBBRAIO 2020

Si torna a parlare anche di progetti lavorativi a Los Angeles, del resto non si può sempre pensare agli affari del cuore. Si dovrà vivere di qualcosa…E così mentre Hope pensa alla decisione presa, Wyatt e Sally invece fanno progetti per il futuro. Wyatt in particolare inizia a pensare che forse è arrivato il momento di lasciare la Forrester e tornare a collaborare con Bill. Sally inizia a credere che forse insieme al suo fidanzato si potranno realizzare i suoi sogni: perchè non pensare in grande con la rinascita della Spectra?

Nel frattempo Zoe continua a tacere mentre Steffy e Kelly si affezionano sempre di più alla piccola Phoebe senza sapere che in realtà la bambina è Beth, la figlia di Liam e Hope.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5.