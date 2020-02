Beautiful anticipazioni: Hope e Liam potrebbero separarsi, Steffy è turbata

Steffy sembra essere frastornata da tutto quello che sta succedendo nella sua vita. Brooke le ha detto della grande sofferenza di Hope e inoltre ha anche scoperto che la giovane Logan ha chiesto a Liam di separarsi. Steffy non pensava che la morte della piccola Beth avrebbe potuto avere queste conseguenze. Ma che cosa succederà davvero? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 22 febbraio 2020. La soap americana va in onda anche al sabato con una nuova puntata da non perdere.

Wyatt si prepara a tornare a lavorare alla Spencer, questa volta insieme a Sally con la speranza che suo padre abbia imparato la lezione e non sia più di ostacolo per loro…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Beautiful di domani 22 febbraio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 22 FEBBRAIO 2020

Eric decide di andare a fare visita a Steffy e la trova molto preoccupata. La ragazza infatti ha scoperto quello che Hope vuole fare. Steffy cerca di capire il motivo per il quale Hope dovrebbe lasciare Liam. E se anche lo facesse, perchè Liam dovrebbe tornare a stare con lei? Solo per il bene delle bambine? E che sentimenti provano? Brooke intanto sta cercando di far ragionare Hope dicendole che se Liam dovesse passare del tempo con le bambine e Steffy potrebbe decidere di ricominciare con loro. Hope però al momento non sembra essere interessata a questo aspetto, vuole solo che Liam sia di nuovo felice. La ragazza è infatti convinta che lei non possa dargli quello che desidera.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 22 febbraio 2020. A seguire andrà in onda una nuova puntata di Amici 19 mentre le soap Una vita e Il segreto ci aspettano alla domenica.