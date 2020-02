Il segreto anticipazioni: Ester è davvero figlia di Don Berengario o lo sta ingannando?

Maria rischia grosso dopo esser rimasta da sola in casa con Dori. Ma qual è il grande segreto che la donna sta nascondendo? La Castaneda pensa di aver scoperto tutto ma non sa ancora che la sua infermiera e Fernando Mesia hanno stretto un patto. Potrebbe essere lei adesso a rischiare persino la vita? Che Fernando sia un uomo senza scrupoli pronto a tutto pur di salvarsi la pelle lo sappiamo bene e forse questa volta neppure l’amore provato dal Mesia potrà servire a qualcosa…Le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 25 febbraio 2020 ci rivelano quello che sta per accadere a Puente Viejo.

Quello del passato di Dori non è l’unico mistero di Puente Viejo. Infatti Ester è arrivata in paese dicendo di essere la figlia di Don Berengario e volendo una cifra spropositata per pagare i debiti…Il prete non ha mai messo indubbio il fatto che la ragazza possa essere sua figlia perchè riscontra una grandissima somiglianza con la sua fidanzata…

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama de Il segreto per la puntata di domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 FEBBRAIO 2020

Prudencio vuole vederci chiaro, convinto del fatto che Francisca stia tramando contro di lui e chiede a Mauricio spiegazioni. L’uomo però gli dice che la Montenegro non ha nulla a che fare con quello che sta accadendo e Prudencio riceve anche la visita di Pablo Armero, l’uomo che lo aveva già minacciato. L’usuraio, convinto di essere sotto la protezione di Francisca, pensa di poter minacciare Prudencio come meglio crede…

Severo e Carmelo vanno avanti con il loro piano. Convincono Fernando Mesia di non aver nessun sospetto, anzi. Gli propongono di elaborare un piano per dare poi tutta la colpa a Francisca e il Mesia sembra cadere nel loro tranello…

Don Anselmo dubita sempre di più di quello che Ester sta raccontando e per questo motivo cerca di indagare in merito alla vera età della ragazza per avere delle prove che dimostrino che non è chi dice di essere.

Tutto questo e molto altro nella puntata di domani 25 febbraio 2020.