Una vita anticipazioni: il destino di Trini nelle mani di Celia, morirà?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 2 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Proviamo a fare il punto della situazione. Come avrete visto negli ultimi episodi di Una vita, Trini alla fine ha messo al mondo il suo bambino. Ma le cose sono state più complicate del previsto e la donna ha avuto bisogno di un parto cesareo per dare alla luce il bambino. Gli sforzi di una gestazione difficile hanno però aggravato le condizioni di salute di Trini che sembra stare molto molto male. Neppure la gioia per la nascita del suo bambino serve a placare il dolore. Celia, con uno strano atteggiamento, sta vicino a Trini e si offre di prendersi cura del piccolo. Ramon acconsente, felice del fatto che Celia abbia perdonato sua moglie per quello che è accaduto di recente, e che ha causato l’aborto di Celia. Ma siamo davvero sicuri che la moglie di Felipe abbia buone intenzioni? Il suo atteggiamento è alquanto controverso. Nel frattempo Telmo ha comunicato a Lucia la sua decisione di tornare a essere un uomo libero di amare la donna che gli ha rubato il cuore ma le cose non sono semplici. L’ex sacerdote infatti come prima cosa vuole capire che cosa è successo davvero ad Acacias 38 e chi ha ucciso Fra Guillermo convinto chiaramente, che Ursula non c’entri nulla con questa storia.

Vediamo quindi le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 2 marzo 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 MARZO 2020

Il mendicante, unico testimone dell’omicidio di Guillermo, viene ritrovato morto. Trini sembrava stare meglio ma non è così. Le condizioni di Trini si aggravano, tant’è che un medico le prescrive un farmaco salvavita da somministrarle tutte le volte che sopraggiunge una crisi dovuta alla gestosi. Sotto stress, Telmo finisce per inveire contro il priore Espineira, insinuando che è stato lui a dare ordine di uccidere il mendicante. Trini fa promettere a Celia che, qualora dovesse succedere qualcosa, lei si prenderà cura del suo bambino come se fosse suo figlio. Era forse quello che Celia voleva dall’inizio del malessere della sua amica? Sta tramando qualcosa contro di lei oppure no?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 2 marzo 2020 su Canale 5.