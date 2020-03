Beautiful anticipazioni: Wyatt e Flo pericolosamente vicini e la confessione potrebbe avvicinarsi

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 5 marzo 2020. Flo a quanto pare non si aspettava davvero di incontrare Wyatt, non sapendo ormai da anni che fine avesse fatto. Tra i due a Las Vegas c’è stata una bellissima storia d’amore interrotta solo dall’improvvisa decisione di Quinn di lasciare la città. Ma se Flo è libera e può pensare all’amore, ripensando anche ai vecchi tempi, per Wyatt le cose non stanno proprio così. Il ragazzo infatti è felicemente fidanzato con Sally e insieme a lei si prepara per rilanciare la Spectra Fashion. Ma come cambiano le cose adesso che Flo è rientrata nella sua vita? E come cambiano le cose per Flo adesso che sta per scoprire che Wyatt è lo zio della bambina che lei ha contribuito ad allontanare dalla sua vera famiglia? I sensi di colpa cambieranno qualcosa?

Scopriamo i dettagli con le nostre anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 5 marzo 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 MARZO 2020

Per Flo e Wyatt il tempo sembra essersi fermato. Insieme i due ricordano quello che è successo tra loro, la storia d’amore che hanno vissuto. Sembrano essere ancora molto legati; il loro infatti non è stato un addio causato dalla fine di una relazione ma un addio forzato..Flo in particolare si lascia travolgere dal sentimento, dal ricordo, e bacia Wyatt. Il giovane Spencer però ha una fidanzata e lo mette subito in chiaro. Vuole bene a Flo ma adesso la sua vita è al fianco di Sally. Per questo la invita a una festa organizzata proprio dalla sua fidanzata.

Flo sta per entrare quindi in famiglia e potrebbe conoscere tutte le persone alle quali insieme a Reese ha mentito. Fino a quando riuscirà a tenere il segreto e come potrà farlo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 5 marzo 2020.