Il segreto anticipazioni: l’epidemia è l’inizio della fine, Puente Viejo sarà cancellato

Sta per cambiare davvero tutto a Puente Viejo e le prossime puntate de Il segreto saranno ricchissime di colpi di scena. Avete visto il promo delle puntate in onda in questo fine settimana? Il ritorno di Fernando Mesia cambierà realmente le carte in tavola e vedremo quello che combinerà l’uomo che a quanto pare, ha già iniziato, a modo suo, a vendicarsi di Puente Viejo. Iniziamo quindi con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domani 8 marzo 2020. Fernando Mesia è ancora vivo e chiaramente ha qualcosa a che fare con quello che sta succedendo agli animali del paese, che sembrano morire a causa di una strada epidemia, e alle piante. C’è il suo zampino dietro ai fatti che stanno sconvolgendo il paese e pare che Puente Viejo, abbia persino le ore contate. Ma che cosa accadrà nella puntata della soap in onda domenica 8 marzo su Canale 5?

Vediamo le anticipazioni.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 8 MARZO 2020

Garcia Morales avvia le ricerche del corpo di Fernando, mentre una misteriosa epidemia comincia a rovinare i campi e ad uccidere tutti gli animali di Puente Viejo. Esther tende una trappola ai danni di Marina affinché venga allontanata da Puente Viejo.

Si avvicina il matrimonio di Lola e Prudencio, anche se la futura sposa nota un atteggiamento strano in Marcela. Carmelo capisce da che cosa è innescata la strana epidemia cittadina. Avrà anche capito che dietro a tutto quello che sta accadendo c’è lo zampino di Fernando Mesia che non è morto e sta cercando di vendicarsi di tutti gli abitanti del paese? Il Mesia ha un solo obiettivo: cancellare per sempre Puente Viejo. Ma lo farà? E che cosa vuole da Maria? Ha intenzione di salvarla o anche lei deve pagare con la vita per quello che ha fatto?

La cugina di Gracia si fa male prima della gara di Flamenco e quindi sembra proprio che la moglie di Hipolito sia l’unica che possa prendere il suo posto. Lo farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 8 marzo 2020 su Canale 5. Ed è davvero singolare che proprio in questi giorni, che il nostro paese ma anche il mondo intero, vive in quarantena con l’incubo coronavirus, anche a Puente Viejo arrivi una vera e propria epidemia…

Vi ricordiamo che domani Il segreto ci aspetta alle 16,30 se non ci saranno cambiamenti nella programmazione di Canale 5.