Il segreto anticipazioni: Ester fugge col bottino, Puente Viejo in ginocchio

Maria continua a credere che Fernando Mesia non abbia avuto scampo: la Castaneda non ha dubbi, l’uomo deve essere per forza morto nell’esplosione. Ma Francisca non riesce a essere così ottimista e visto tutto quello che sta succedendo nelle ultime ore a Puente Viejo, non riesce a fare a meno di pensare che dietro a tutto questo, possa esserci proprio lo zampino del Mesia.

Cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 10 marzo 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio in onda su Canale 5. E’ arrivato il momento per Ester di gettare la maschera, che cosa farà? Deruberà il povero Berengario? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 MARZO 2020

Ester alla fine decide di accontentarsi del denaro che fino a questo momento il prete ha trovato. Ha capito infatti che la presenza di sua madre può complicare le cose per cui ha preso il bottino ed è scappata, maledicendo Marina per tutto quello che è successo negli ultimi giorni…Marina chiede notizie dal prete di sua figlia. Don Berengario non si rende subito conto di quello che è successo ma quando vede che nel cassetto non ci sono più i soldi che aveva messo da parte, capisce che sua figlia si è presa tutto, andandosene via…

Lola sente che Prudencio non le sta dicendo tutta la verità su quello che sta succedendo e non ha tutti i torti. Nel frattempo a Puente Viejo, oltre agli animali, iniziano ad ammalarsi anche le persone e la situazione si fa sicuramente molto preoccupante.

Per fortuna ci sono anche le belle notizie: le condizioni di Maria migliorano. La ragazza però non sa che molto presto si troverà a dover affrontare qualcosa di inaspettato che la porterà a dover prendere una scelta difficile…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 10 marzo 2020.