Beautiful anticipazioni: Reese ha un piano per mettere a tacere Flo e i sospetti di tutti

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? In questo momento molto difficile per tutti, cerchiamo un po’ di leggerezza anche nel palinsesto televisivo e per chi ama la soap americana, non mancano le nostre anticipazioni. Cosa succederà nella puntata in onda domani 12 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio. Avrete capito che Reese non vuole in nessun modo che il suo piano vada a rotoli ma gestire la situazione non è affatto semplice. Zoe infatti inizia a pensare che forse suo padre ha sbagliato e Flo, dopo aver conosciuto Hope e aver capito quanto sta soffrendo, sembra essere intenzionata in tutti i modi a dire la verità sulla piccola Beth. Ma la verità su questa storia si allontana sempre di più…Per il momento Hope e Liam non saranno informati di quanto accade…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 MARZO 2020

Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 12 marzo 2020 ci rivelano quello che sta per succedere…

Flo si rende conto che Hope e Liam meritano di sapere che la loro bambina non è morta. La sua vicinanza a Wyatt tra l’altro, la fa riflettere su quello che è successo ( inoltre il giovane Spencer inizia ad avere dei dubbi sulla storia raccontata da Flo che gli ha detto di non avere dei figli mentre invece ha dato in adozione Phoebe). Reese però ha un piano. Cerca di spiegare a sua figlia che c’è un solo modo per mettere fine a questa storia, accontentando tutti. Hope e Liam devono avere un altro figlio. Secondo Reese quindi, la ragazza deve fare in modo che Liam e Hope si ritrovino in modo da mettere in cantiere un altro bambino.

Ma Reese non immagina neppure che tra Liam e Hope ci sia una situazione di stallo visto che la ragazza pensa di lasciare libero suo marito…

Cosa succederà quindi adesso? Appuntamento alle prossime anticipazioni per scoprire tutti i dettagli.