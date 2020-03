Beautiful anticipazioni: nuove coppie pronte a formarsi e vecchi amori pronti a risbocciare

Dopo l’arrivo di Thomas a Los Angeles, e la tragica notizia relativa alla morte di Caroline, l’attenzione della famiglia Forrester, di Hope e deglo Spencer si è spostata altrove, come quella del pubblico. Ma nei prossimi giorni la story line che riguarda la piccola Beth e la sua presunta morte, tornerà di nuovo a riempire le vite dei protagonisti della soap americana. Iniziamo quindi dalle anticipazioni di Beautiful con la trama della puntata di domani 27 marzo 2020. Cosa succederà in questo nuovo appuntamento su Canale 5?

Ricorderete la vicenda che vede protagonista Flo. La ragazza si è ritrovata invischiata nella faccenda che Reese ha gestito molto male solo per avere il prima possibile i soldi. Flo però all’epoca non sapeva una cosa: non sapeva che la bambina che ha finto di dare in adozione, non essendo sua figlia, era la nipote del ragazzo che forse ancora oggi ama. E Flo per Wyatt prova da sempre dei sentimenti fortissimi. Li prova ancora? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 MARZO 2020

Ridge ha cercato di riportare la pace tra Brooke e Ridge ma le due signore hanno una visione delle cose completamente diversa…Intanto Quinn inizia a pensare ai vecchi tempi e ricorda di come Wyatt e Flo erano felici quando stavano ancora tutti a Las Vegas. La donna parla con suo figlio e gli rivela che ha sempre avuto un debole per quella ragazza. Oggi però Wyatt sta con Sally…Quinn e suo figlio non immaginano che Sally stia ascoltando la conversazione e immaginiamo che adesso la donna avrà un motivo in più per non perdere di mira la ex fidanzata di Wyatt…

Intanto Hope è sempre più vicina al piccolo Douglas…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 27 marzo 2020 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.