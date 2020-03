Il segreto anticipazioni: tutti cercano Fernando Mesia, il finale è vicino

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda sabato 28 marzo 2020? Vi ricordiamo che domani la soap spagnola ci aspetta dopo Le ali della vita intorno alle 15 ( la programmazione di Canale 5 subisce continue variazioni quindi gli orari sono leggermente traballanti). Ma torniamo a Puente Viejo: avrete visto che Emilia e Alfonso hanno deciso di tornare per stare al fianco di Matia e di Maria in questo momento difficile. Dopo aver appresso della scomparsa dei piccoli, hanno deciso di tornare immediatamente a Puente Vejo. E in poche ore c’è stato anche il lutto: Marcela ha perso suo padre, anche lui ucciso da Fernando Mesia…La ragazza è scossa per quello che è successo mentre Maria continua ancora a credere che Fernando non farà nulla contro i suoi bambini perchè prensa che voglia solo riunire la famiglia. Ma siamo davvero sicuri che le cose andranno come la giovane Castaneda pensa?

Lo scopriamocon le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto per la puntata di domani 28 marzo 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 MARZO 2020

Don Berengario si rende conto di essere ancora molto legato a Marina ma non sa se anche lei nutre gli stessi sentimenti. Don Anselmo lo incoraggia mentre Marina confessa a Consuelo di essere ancora innamorata del suo ex ma di voler lasciare il paese. E così dopo la celebrazione del funerale di Paco, Marina si prepara per andarsene. Berengario capisce di essere ancora innamorato di Marina e quindi decide di raggiungerla e di fermala prima che possa andare via. I due si baciano e decidono di tornare insieme in paese per annunciare che torneranno insieme e che l’uomo lascerà il sacerdozio.

Prudencio si sente in colpa per quello che sta succedendo in paese perchè pensa che avrebbe potuto fare qualcosa…Emilia e Alfonso si uniscono agli altri nelle ricerche di Fernando Mesia ma non ci sono tracce dell’uomo…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 28 marzo 2020 su Canale 5.