Beautiful anticipazioni: il patto di Hope e Douglas

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 31 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano anche la trama del prossimo episodio in onda come sempre alel 13,40 su Canale 5. Occhi puntati in questi giorni su Hope che, dopo il dramma vissuto per la morte della piccola Beth ( che in realtà è viva ma lei ancora non lo sa) sembra aver ritrovato finalmente, la voglia di vivere al fianco di Douglas. Il piccolo, dopo la morte di Caroline, ha bisogno di una figura materna e ha ritrovato in Hope la persona che lo comprende…

Bill e Katie intanto cercano di capire chi sia la persona che organizza i vari appuntamenti in modo che loro casualmente si possano incontrare. Bill è convinto che sia Justin, il suo fido braccio destro ma si sbaglia…

Vediamo quindi le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani 31 marzo 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 31 MARZO 2020

Sally sta ancora decidendo cosa fare con la proposta della Forrester ma ne ha parlato con Wyatt…Intanto Katie e Bill decidono di indagare per capire chi sia il famoso cupido che permette loro di incontrarsi spesso…I due non immaginano che ci sia dietro a questi incontri.

Douglas e Hope stringono una fortissima amicizia e decidono anche di fare un patto: lei si prenderà cura del piccolo ma anche Douglas le starà sempre vicino…Hope non immagina neppure che quello che sta succedendo ha a che fare in qualche modo con la sua bambina e non sa che Flo sta continuando a tacere mentre potrebbe raccontarle tutta la verità. Arriverà questo giorno? Difficile a dirsi, per il momento Hope è condannata a non sapere nulla della sua bambina che è viva e sta bene a pochi chilometri da lei…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 31 marzo 2020 su Canale 5.