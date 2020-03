Una vita anticipazioni: Lucia sta per festeggiare 23 anni ma l’imprevisto è dietro l’angolo

E’ quasi tutto pronto ad Acacias 38 per la festa di Lucia: finalmente dopo tante tensioni ci sarà un momento di pace nel quartiere? Lo scopriremo solo guardando le prossime puntate di Una vita ma intanto, ecco per voi, le anticipazioni e la trama della puntata in onda domani 1 aprile 2020. Come inizia il nuovo mese per gli abitanti di Acacias 38? Avrete visto che Samuel ha confessato di non aver ucciso la persona che Batan gli aveva indicato. L’uomo però non vuole sentire ragioni: Samuel deve a tutti i costi fare quello che gli è stato chiesto. Intanto Telmo e Lucia cercano di trovare il modo per mettere a tacere gli scandali ma soprattutto per poter gestire il denaro di Lucia. E poi servono le prove per dimostrare che Espineira è coinvolto con la morte di Fra Guillermo. A proposito del priore, Samuel decide di andare da lui mentre Tito ha intenzione di trovare Flora e sembra essere disposto a tutto. Crede che la colpa del sequestro sia sua, visto che Inigo ha perso il denaro che avrebbe dovuto avere dagli incontri perchè lui non può più combattere…

Lolita intanto è stanca delle continue intromissioni di Celia e si prende cura della piccola Milagros…Ramon osserva tutto…

Vediamo quindi le anticipazioni e la trama della prossima puntata di Una vita in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 1 APRILE 2020

Samuel va da Espineira ma scopre qualcosa che non sapeva: infatti si sta per celebrare la festa per il 23esimo compleanno di Lucia. La ragazza annuncia anche il suo fidanzamento con Telmo. Felipe e Celia approvano per cui, se Lucia compisse gli anni senza sposarsi, Samuel non avrebbe modo di avere quei soldi. Resta quindi sconvolto dalla notizia…

Nel frattempo le foto di un bacio tra Telmo e Lucia finiscono sul giornale…Un nuovo scandalo che li riguarda è sotto gli occhi di tutti. Telmo però si prepara per la festa di Lucia che significherà anche la sua autonomia da tutto al compimento dei 23 anni.

Felipe non ha preso molto bene la pubblicazione delle foto sul giornale e pensa a come rimediare al nuovo scandalo… Nel frattempo Telmo parla con padre Bartolomeo per capire cosa possono fare insieme…Celia e Lolita invece hanno una nuova discussione in mezzo alla strada. Mancano intanto poche ore alla festa…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 1 aprile 2020 su Canale 5.