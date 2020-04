Una vita anticipazioni: Telmo e Lucia verso le nozze ma l’imprevisto è dietro l’angolo

La festa per il compleanno di Lucia si è svolta senza particolari complicazioni e adesso, archiviato lo scandalo delle foto sul giornale, visto che lei e Telmo stanno insieme, si può pensare al futuro. I due sognano si sposarsi, ce la faranno? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 2 aprile 2020 su Canale 5 come sempre alle 14,10. Mentre Samuel ed Espineira confabulano ancora, Telmo e Lucia, senza dimenticare quello che è successo nel recente passato, guardano anche al futuro….I due hanno fatto l’amore per la prima volta e oggi più che mai sono felici di questa unione, sono sicuri che nulla potrà impedire loro di essere marito e moglie…Celia invece ha lasciato la festa ancor prima che finisse provocando l’ira di Felipe…La sua ossessione per la piccola Milagros non ha limiti…

Vediamo le ultime notizie da Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 APRILE 2020

Leonor e Liberto continuano a non dire nulla a Rosina in merito a quello che sta succedendo con Flora….Lolita è stanca degli atteggiamenti che Celia ha nei suoi confronti, quasi pensasse che lei per Milagros non conta nulla. E in realtà non si rende conto che è lei a essere una estranea per la bambina. Stufa di essere maltrattata, anche per strada, parla con Antonito di quello che sta succedendo. L’uomo è pronto a discutere con Felipe di quello che succede, convinto del fatto che l’atteggiamento di Celia non faccia bene a nessuno. Lolita però pensa che non sia il caso di coinvolgere l’avvocato.

Ursula sembra essere molto felice del fidanzamento di Telmo e Lucia e spera che presto si possano unire in matrimonio in modo che non ci siano più dei pettegolezzi sul loro conto. Lucia e Telmo sembrano essere molto felici…Ramon sembra aver cambiato il suo atteggiamento verso la piccola Milagros ed è anche molto felice di vedere che Fabiana si è affezionata alla piccola…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 2 aprile 2020 su Canale 5.