Beautiful anticipazioni: Bill è davvero il padre di Flo? Presto la verità

Mentre Bill si prende cura del piccolo Will, con il quale ha trovato la giusta sintonia, Wyatt invece dà una mano a Flo a cercare il suo vero padre. Nessuno al momento immagina che le loro storie stanno per intrecciarsi. Come? Con l’arrivo di Shauna, la madre di Flo a Los Angeles . Da tempo Flo vuole sapere chi è il suo vero padre e adesso che ha gli esami del dna spera di avere un nome. Quello che non immagina è che la persona che potrebbe aver avuto una storia con sua madre è Bill Spencer…Ma andiamo per gradi con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 9 aprile 2020.

Flo e Wyatt sono stati per un lungo periodo insieme ma all’epoca, nessuno sapeva chi era il padre del ragazzo. Quinn era molto amica anche con Shauna ma non le aveva mai detto che il vero padre di Wyatt era un ricco imprenditore di Beverly Hills…E invece…Vediamo cosa succederà domani, con le anticipazioni di Beautiful per la prossima puntata, eccole per voi!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 APRILE 2020

Wyatt ha deciso di aiutare Flo in questa sua ricerca della verità e andrà fino in fondo con lei. I due ancora non sanno che nello stesso momento Quinn e Shauna si sono incontrati e stanno parlando del passato ma non solo…Shauna ha appena fatto una scoperta sconvolgente. Mai avrebbe immaginato che il padre di Wyatt fosse Bill Spencer. Come mai questa notizia l’ha sconvolta? Shauna non sa chi sia il padre di Flo a quanto pare, forse perchè in quel periodo non aveva una sola relazione stabile e infatti, ricordando ciò che è successo, si rende conto che ha avuto una avventura di una notte. E la persona con la quale ha avuto questa notte passionale è niente poco di meno che Bill. Questo significa che se davvero Bill fosse il padre di Flo, lei e Wyatt sarebbero fratellastri…

Ma siamo davvero sicuri che Bill sia il padre di Flo? Lo scopriremo molto presto…Appuntamento a domani con la nuova puntata di Beautiful.