Niente soap a Pasqua: come cambia la programmazione di Canale 5 per il 12 aprile 2020

Cosa vedremo su Canale 5 la domenica di Pasqua nel pomeriggio di Domenica che generalmente è dedicato alle soap di Mediaset? Per Pasqua si cambia: mentre su Rai 1 si andrà in onda con Domenica IN e con Da noi a ruota libera, con il classico palinsesto della domenica insomma, su Canale 5 la programmazione viene completamente rivoluzionata. Domenica 12 aprile 2020 infatti non andranno in onda le amate soap che in questo periodo continuano a tenere botta, anche se negli ultimi giorni gli ascolti sono lievemente in calo!

Vediamo cosa si è scelto di programmare per la domenica di Pasqua.

DOMENICA DI PASQUA SU CANALE 5: NIENTE SOAP

Alle 14 subito dopo il Tg5 non andrà in onda Beautiful, come di consueto. Cosa vedremo? Al posto della soap americana andrà in onda il film Solo un padre con Luca Argentero.

La trama del film– La vita di Carlo, dermatologo trentenne, è sempre stata perfetta: genitori premurosi, una carriera avviata, buoni amici. Un’esistenza regolare la sua, con poco spazio per i sentimenti. Ma un evento improvviso, che è la morte per parto della moglie, lo sconvolge: Carlo si trova solo ad accudire sua figlia Sofia, una bimba di dieci mesi capace di assorbire tutte le sue energie fisiche e mentali e di far vacillare ogni sua certezza. Per questo ragazzo padre – inesperto e apprensivo – non sembra esserci spazio per nient’altro. Almeno fino a quando non incontra Camille, una giovane ricercatrice francese. Di fronte alla sua solarità e ai suoi modi appassionati e incerti, Carlo si sente rinascere. E, a poco a poco, inizia anche a capire il senso profondo dell’essere padre.

A seguire non vedremo Una vita, al posto della soap spagnola in onda il film in replica per il ciclo Inga Lindstrom dal titolo La signora del faro.

La trama del film– Victoria Savander riceve in eredità da un benefattore sconosciuto la proprietà di un faro. Giunta sul posto insieme a un’amica, cerca di scoprire qualcosa in più riguardo le ragioni del misterioso lascito. Intanto conosce l’attraente Kristoffer Lund, avvocato e esecutore testamentario, del quale si innamora…

Beautiful, Una vita e Il segreto ci aspettano invece a Pasquetta. Il 13 aprile 2020 infatti nella programmazione di Canale 5 sono previste le soap.