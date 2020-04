Una vita anticipazioni: Ramon inizia a sospettare di Celia, scopre la verità sulla morte di Trini?

Non potevano mancare oggi le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 14 aprile 2020. Si va in onda anche a Pasquetta con una puntata della soap molto ricca! Avrete visto nell’ultimo periodo che Samuel sta tramando contro Padre Telmo e ha organizzato tutto per far credere che Batan si sia suicidato perchè spinto dall’ex prete a farlo. Abbiamo inoltre visto che in questo piano c’è anche la complicità di Espineira che pensa ancora a come fare per avere i soldi di Lucia. Insomma una situazione molto particolare che non permette a Lucia e a Telmo di vivere il loro amore in modo sereno. Inoltre anche Ramon sta meditando su quanto successo nelle ultime settimane e decide di parlare con Felipe di quello che Celia sta facendo con la piccola Milagros.

Ma Ramon inizierà ad avere dei sospetti anche sulla strana morte di sua moglie? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 APRILE 2020

Ramon decide di affrontare Felipe e gli chiede di essere più severo con sua moglie. E’ vero che Celia può essere una brava madrina per la piccola Milagros ma questo non significa che ha diritto di decidere in merito alla sua educazione, contestando anche le decisioni che vengono prese dai familiari della bambina, mentre lei è comunque una persona estranea. Mentre i due parlano Celia torna a casa proprio con la bambina e ascolta questa conversazione, non prendendo affatto bene le parole di Ramon.

Dopo l‘articolo sulla morte di Batan, con la pubblicazione del biglietto scritto prima del suo presunto suicidio, gli occhi di tutti sono puntati su Telmo. Lucia gli dice che anche la sua famiglia è molto preoccupata per quello che sta accadendo.

Ramon in camera da letto con la piccola Milagros, trova un cuscino con del sangue e dei segni, come se fossero stati impressi con un graffio. Inizia a chiedersi dunque cosa realmente è successo il giorno in cui Trini è morta. E’ andato tutto come Celia ha raccontato? I primi sospetti arrivano…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 14 aprile 2020 come sempre su Canale 5 alle 14,10.