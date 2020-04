Beautiful anticipazioni: Brooke ricorda perchè Storm è morto

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 19 aprile 2020? Lo scopriamo subito con le anticipazioni che ci portano proprio a Los Angeles! I fans di Beautiful che stanno seguendo la soap in questi giorni hanno ricordato un componente della famiglia Logan che forse avevano dimenticato ( e in realtà i meno giovani non avevano mai conosciuto). Parliamo di Storm Logan, fratello delle bellissime sorelle Logan. Nella sua vita di cose Storm ne ha combinate, davvero tante, dal tentato omicidio di Stephanie alle lotte in tribunale per difendere, nel suo ruolo di avvocato, le sorelle! Ma il colpo di scena finale è arrivato con il suo suicidio.

Nella puntata di Beautiful in onda domani, domenica 19 aprile 2020, Brooke ricorderà quello che è successo con suo fratello. Ma come è morto Storm? Rinfreschiamo la memoria a chi non ricorda cosa successe diversi anni fa…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 APRILE 2020

Brooke e le sorelle Logan sono felicissime di sapere che Storm aveva una figlia anche se non lo immaginavano neppure lontamanente. La ragazza è Flo ed è giusto anche che sappia cosa è successo a suo padre. E’ Brooke a ricordare come Storm è morto. L’uomo pare avesse dei problemi psichiatrici che stava cercando di curare. Dopo esser stato lasciato dalla sua fidanzata, aveva deciso di recarsi da lei con una pistola per minacciarla. Alla scena, dalla finestra della sua casa, che distava pochi metri, stava assistendo anche Katie. La donna, temendo che suo fratello arrivasse a compiere una tragedia aveva quindi cercato di toglierli la pistola. Nel tentativo di portare via l’arma era però partito un colpo di arma da fuoco che aveva ferito gravemente Katie.

La Logan era stata ricoverata in ospedale in fin di vita. Storm, dopo aver saputo che Katie necessitava di un trapianto di cuore, ha quindi deciso di togliersi la vita, decidendo di donare il suo cuore alla sorella. Un gesto eroico che le sorelle Logan ricordando oggi con grande devozione!

Brooke, Donna e Katie accolgono quindi con grande affetto Flo in famiglia e sono felici di poter abbracciare una nipote che non conoscevano. Ma che cosa succederà quando scopriranno tutto il male che Flo ha fatto, complice di Reese, a Hope e alla piccola Beth?

