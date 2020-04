Beautiful anticipazioni: tutti sanno di Flo tranne Steffy, meglio tacere

Come avrete visto alla fine le sorelle Logan hanno accettato la verità di Flo senza porsi molte domande e per questa volta la ragazza non ha dovuto dare altre spiegazioni, anche grazie all’aiuto di Hope che nutre dei sentimenti molto forti verso di lei. In un primo momento pensava che fosse dovuto al loro percorso simile, quello di privazione di una bambina ma adesso che ha scoperto che Flo è sua cugina, Hope si rende conto che potrebbe esserci dell’altro…Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani 22 aprile 2020.

Shauna deve fare i conti con la verità che sua figlia le ha appena raccontato e deve anche capire come insieme potranno gestire la cosa. Stenta a credere che si possa esser prestata a un piano simile ma è successo e adesso si deve pensare al futuro. Come potrebbe Flo dalle sue stesse bugie? Flo vorrebbe dire tutto a Hope perchè è stanca di mentire. Ma questo cambierebbe di certo la sua vita. Da amata nipote passerebbe a essere considerata colei che ha distrutto la vita di Hope e di Liam e non solo…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 APRILE 2020

Mentre Flo e Shauna cercano di capire come si dovranno comportare con le bugie e le verità nascoste, in famiglia inizia a diffondersi la notizia . Liam scopre che Flo è la figlia di Storm e quindi è una Logan. La stessa scoperta la fanno anche Ridge ed Eric che vengono informati di quanto sta succedendo. Gli uomini della Forrester pensano che al momento questa notizia non dovrebbe essere data a Steffy. La ragazza potrebbe infatti esser turbata dal sapere che la madre della sua figlia adottiva farà in qualche modo sempre parte della sua famiglia…

Peccato che Flo non sia la madre della piccola Phoebe…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 22 aprile 2020. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.