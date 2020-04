Il segreto anticipazioni: Francisca si nasconde alla Villa come sospetta Raimundo? La marchesa tace

Dove si sta nascondendo Francisca Montenegro? E’ davvero a Puente Viejo come suo marito sostiene? La donna ha chiesto il divorzio e senza dare nessuna spiegazione è scomparsa nel nulla ma che fine ha fatto? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano la trama della puntata di domani 22 aprile 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 APRILE 2020

Il giudice ritiene che Ignacio possa aver aiutato i rivoluzionari ed essere in combutta con loro. Urrutia consiglia a Solozábal di ritirarsi e dichiararsi seguace di Berenguer, è l’unico modo per sbarazzarsi dei sospetti. Raimundo appare a La Casona per lasciare un altro messaggio : continua a cercare Francisca e crede che possa essere nella sua vecchia abitazione anche se non ne ha le prove…

Marta parla con Manuela di Adolfo, è felice di non andare a Bilbao presto poiché ha notato il figlio della Marquesa e pensa che anche lui l’abbia notata. Anche la fanciulla condivide con le figlie di Solozábal la caparbietà di suo padre per non essersi ritirato davanti al giudice. Le incoraggia a cercare di convincerlo, ma è impossibile, non si arrende ai suoi ideali di libertà.

La Marquesa dice ad Antoñita di preparare il padiglione per lasciarlo come un palazzo. Marqueda parla con la Marchesa dei nuovi investimenti con Solozábal e le ricorda anche le misure di sicurezza richieste dalla miniera. Quest’ultimo rifiuta di investire un centesimo se non ci sono benefici per la vita.

La marchesa va da Mauricio per imporre una denuncia verbale in cui accusano D. Ignacio di avere un macchinario pericoloso. Tomás e Adolfo si chiedono da dove venga sua madre, così tanto fastidio per Don Ignacio. Al suo ritorno, la donna comunica ai suoi figli che ha preso una decisione: la gestione della miniera passa ad Adolfo non sarà Tomas ad occuparsene.

Raimundo saluta Marcela, ma promette di tornare. Tomás visita Marcela e lei lo ringrazia. Ma più tardi, Mauricio la trova in lacrime e triste, finisce per confessare tutte le sue paure.

Don Filiberto condivide i suoi dubbi con il Capitano Huertas, sospetta che Don Ignacio possa aver avuto a che fare con il rapimento, dopo tutto, è un repubblicano per sua stessa ammissione. Ma Huertas lo avverte che Solozábal è totalmente impeccabile su questi temi…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 22 aprile 2020 su Canale 5.