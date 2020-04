Una vita anticipazioni: cosa si nasconde nel passato di Genoveva la moglie di Samuel?

Andrà in onda domani su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 963 di Acacias 38, che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Come avrete visto ad Acacias 38 ha fatto il suo arrivo Samuel Alday che non è da solo. E’ sposato e sembra essere anche particolarmente felice di avere al suo fianco una donna che ama. Lucia in ogni caso è rimasta profondamente turbata dal ritorno nel quartiere dell’uomo e non riesce a credere che cosa possa volere…Samuel al momento sembra non avere cattive intenzioni ma è davvero così?

Non ci resta che scoprirlo con le ultime news da Acacias 38. Ecco le anticipazioni per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 APRILE 2020

La moglie di Samuel sta rimettendo a posto la casa e sembra aver bisogno di una domestica. Visto che Carmen era stata in passato una delle domestiche di Samuel potrebbe diventare oggi anche quella di Genoveva Salmeron, sua moglie. Ma cosa si nasconde nel passato della moglie di Samuel? Porta ad Acacias 38 un segreto? Samuel vorrebbe far pace con Lucia e voltare pagina ma la donna è molto scettica…

Casilda deve continuare a fingere di essere la padrona di casa ma in realtà è lei la donna di servizio anche se Rosina va in giro vestita come una domestica… Nonostante suo marito circa di fare il possibile per farle credere che in Spagna tutti la amino ancora, Del Campo incomincia però a sospettare qualcosa ed interroga Arantxa, a sua volta al corrente del piano del Dominguez.

La moglie di Samuel incontra per la prima volta il piccolo Mateo senza sapere che è il figlio di Lucia e fa amicizia con il piccolo. Ancora una volta Felipe in strada perde il controllo e inizia a gridare facendo il nome di Ramon ricordando a tutti quello che ha fatto a sua moglie…Servante e Cesario cercano di occuparsi di lui…La moglie di Samuel si rende subito conto che in quartiere non è stata accorta nel migliore dei modi ma l’Alday la invita a pensare che la sola cosa che conta è l’amore che provano, tutto il resto passa in secondo piano…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani alle 14,10 su Canale 5.