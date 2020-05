Beautiful anticipazioni: un no per Bill, una risposta per Flo

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 2 maggio 2020 su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dagli Stati Uniti che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio. Per la giornata di oggi Mediaset ha deciso di rispettare la programmazione: andranno quindi in onda tutte le nostre amate soap. E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano quello che accadrà a Los Angeles. Avrete visto che Thomas sta cercando di insinuarsi nella vita di Hope e ha uno scopo preciso…Avrete anche visto che al momento Flo ha preferito tacere senza raccontare nulla a Hope. E anche Zoe ha scoperto che Flo è una Logan e ha paura che il suo segreto e quello di suo padre abbiano le ore contate. Che cosa succederà?

Nel frattempo Bill ha deciso di fare la proposta di matrimonio a Katie…

Vi ricordiamo che domani dopo Beautiful andranno in onda le repliche della fiction Lontano da te! A seguire Il segreto e poi Verissimo.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 MAGGIO 2020

Flo deve fare i conti con il suo passato ma anche con il suo presente. E così decide di parlare con sua madre di quello che è successo in passato tra lei e Storm, vuole delle risposte. Shauna prova a parlare con sua figlia di quello che è successo quando ha conosciuto Storm…

Bill intanto dopo aver riflettuto su quanto successo negli ultimi mesi decide di chiedere a Katie di diventare sua moglie. Lei e Will sono la sua famiglia e vuole ricominciare. Ma la risposta che Katie gli dà non è probabilmente quella che lui si aspettava. A quanto pare la donna non ha intenzione, almeno per ora, di sposare il suo Bill…

Ma perchè ha preso questa decisione? Lo scopriremo nelle prossime imperdibili puntate di Beautiful in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5.