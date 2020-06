Il segreto anticipazioni: Rosa e Adolfo verso le nozze, per Francisca e Isabella grossi problemi

Come andrà a finire tra Rosa e Adolfo, si sposeranno anche se lui è innamorato di Marta? Che cosa succederà? Marcela e Matias resteranno insieme o capiranno di non essere più innamorati? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto per la puntata di domani 4 giugno 2020.

Don Ignacio intanto ha deciso di restare a Puente Viejo ma ancora non sa quello che Rosa ha combinato. E di certo non sarà affatto felice di apprendere che sua figlia ha organizzato il fidanzamento con Adolfo senza chiedere il suo permesso…

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto di domani 4 giugno 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 GIUGNO 2020

Ignacio ha già preso la sua decisione e ora dovrà aspettare la reazione della sua stessa famiglia. Deve dire alle ragazze che resteranno in paese… Manuela e Marta condividono confidenze su Rosa, pensano che la giovane donna stia facendo qualcosa visto che sembra essere molto strana rispetto al solito… Encarnación non è molto felice della decisione del suo padrone, avrebbe preferito partire per allontanare sua figlia dai rivoltosi e da Matias. E infatti Alicia sembra essere felice di questa novità… Ignacio annuncia a Ramón la sua decisione di restare, ma assicurandogli che farà tutto il possibile affinchè lui trovi lavoro, altrettanto qualificato a Bilbao, prendendo magari quello che doveva essere il suo posto.

Rosa non vuole perdono da sua sorella, Marta. Don Ignacio raduna le sue figlie per annunciare la notizia. Marta e Carolina sembrano molto deluse dalla decisione di rimanere in città, mentre Rosa, con molta freddezza calcolata, lascia andare la sua grande Bomba rivelando a tutti che lei sarebbe rimasta comunque in paese visto che si è fidanzata con Adolfo!

Marcela confessa a Tomás che è determinata a salvare il suo matrimonio, e lui lo rispetta, ma sentendosi sconfitto. Lei e Matías si daranno una nuova opportunità, mentre Antoñita cerca di distrarre Francisca raccontandole le ultime notizie su quello che accade in paese…

Tomás parla con Adolfo e gli racconta la decisione di Marcela. La Marchesa riceve le notizie disastrose dal polena: La Casona non è più in vendita perché i Solozábal rimangono a Puente Viejo. Cosa farà adesso?