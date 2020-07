Beautiful anticipazioni: incidente stradale per Emma. Thomas colpevole

Thomas ha una bella gatta da pelare perchè Emma non ha nessuna intenzione di tacere di fronte alla grande bugia che tutti stanno continuando a raccontare a Hope…Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 16 luglio 2020? Ve lo raccontiamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. Thomas non vuole che Hope scopra che sua figlia è ancora viva ma Emma, a differenza di Xander e Zoe non ha assolutamente niente da perdere ed è per questo che vuole dire tutto a Hope.

La Logan intanto, ha deciso di fare una visita a casa di Steffy e Liam per passare del tempo con la piccola Phoebe. Ha un legame molto forte con quella bambina anche se non riesce a spiegarsi il motivo. Noi lo sappiamo bene, è la sua mamma ed è per questo che non riesce a starle lontano…

Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 16 LUGLIO 2020

Thomas non può permettere in nessun modo che Emma dica a Hope che sua figlia è ancora viva. Questo significherebbe la fine dei giochi per lui. Ma Emma si mette in macchina in viaggio per raggiungere Hope e per dirle finalmente, tutto quello che c’è da sapere sulla piccola Beth. Ma mentre è al volante della sua macchina, sembra che un’altra vettura causi un incidente stradale. Thomas stava seguendo Emma e la vede in macchina, nella scarpata. Avrebbe bisogno di aiuto ma a quanto pare Thomas non ha nessuna intenzione di chiamare i soccorsi. Lascerà davvero che Emma muoia solo per avere Hope nella sua vita? E’ davvero possibile che si spinga a tanto, anche a volere una persona morta?

Non ci resta che scoprirlo continuando a leggere le anticipazioni. Nei prossimi episodi di Beautiful i colpi di scena non mancheranno e le prove per Thomas, saranno diverse anche se, almeno per il momento, non pagherà per tutto il male che sta facendo…