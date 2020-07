Il paradiso delle signore nuove puntate: cosa succederà in autunno?

Rai 1 punta ancora, per la prossima stagione televisiva, sul Paradiso delle signore. L’ultima stagione della soap made in Italy, prima di andare in onda con le repliche, ha incassato ascolti da record. Lo stop forzato, causato dal coronavirus, ha fatto si che si chiudessero in anticipo i battenti e ormai da settimane, il pubblico di Rai 1, segue le repliche della soap. Ma da settembre torneranno gli episodi inediti, che si stanno girando proprio in questi giorni. Il Paradiso delle signore andrà in onda nel pomeriggio di Rai 1, dopo il nuovo programma, Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Curiosi di sapere che cosa accadrà nelle nuove puntate in onda da settembre 2020? Scopriamo i dettagli. Possiamo già dirvi che Vittorio e sua moglie saranno ancora una volta protagonisti e per loro, ci sono grosse novità in arrivo.

IL PARADISO DELLE SIGNORE: LE NUOVE PUNTATE IN ONDA NELL’AUTUNNO DI RAI 1

Tornano le avvincenti storie che gravitano attorno al grande magazzino milanese Il Paradiso delle Signore, guidato dal visionario e intraprendente Vittorio Conti e teatro di amori, amicizie, sogni e aspirazioni. Vittorio e sua moglie Marta, dopo il complicato percorso vissuto nel tentativo di avere un figlio, trovano davanti al Paradiso una neonata abbandonata di cui decidono di prendersi cura. La speranza dei due diventa ben presto quella di adottare la bambina, ma il percorso è lungo e complesso e l’ombra della madre naturale aleggia su di loro.

Le cose sono difficili anche per Gabriella: da una parte Cosimo, sempre più innamorato, sembra intenzionato a farle una proposta, dall’altra Salvatore non si è più fatto avanti per cercare di recuperare il loro rapporto. Intanto, Agnese si lacera nel senso di colpa per avere sottratto la lettera che il figlio ha mandato alla ragazza e che, forse, li avrebbe fatti finalmente riavvicinare. La donna dirà la verità?

Dopo il difficile intervento chirurgico, Federico ritorna dalla Svizzera camminando con le proprie gambe sotto lo sguardo felice di tutti, soprattutto di suo padre Luciano. Il giovane Cattaneo è pronto a ricominciare una nuova vita, ma il destino si accanisce contro di lui: il rapporto con Roberta è in crisi e Marcello è pronto a farsi avanti con la venere, che si dimostra sempre più confusa tra i suoi due contendenti. Il ragazzo comincia poi a sospettare che tra suo padre e Clelia ci sia una relazione, mettendo ulteriormente in crisi il già precario equilibrio familiare.

A villa Guarnieri intanto, Umberto è sempre più preoccupato per le sorti

di Adelaide, che da giorni non dà notizie di sé dagli Stati Uniti. Appresa una scottante verità riguardo al passato di Ravasi, Guarnieri decide di partire per andare a salvare la sua Adelaide da un uomo apparentemente pericoloso. Nel frattempo, Ludovica sta finalmente coronando il sogno della sua vita, obbligando Riccardo a sposarla con l’inganno. Ma proprio quando il matrimonio è alle porte un evento inaspettato rischia nuovamente di mischiare le carte: Nicoletta torna a Milano con la piccola Margherita. I sentimenti tra i due non sembrano sopiti, ma il destino

sembra accanirsi contro di loro.

Insomma le cose di cui parlare non mancheranno come non mancheranno i colpi di scena. Che ne dite ? Appuntamento all’autunno, non vediamo l’ora che tutto possa ricominciare.

