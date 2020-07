Beautiful anticipazioni: si indaga sulla morte di Emma. Thomas è al sicuro?

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 luglio 2020? Come avrete visto negli ultimi episodi in onda, la morte di Emma ha sconvolto davvero tutti ma non è stato un drammatico incidente e con le anticipazioni per le prossime puntate, scopriamo che il segreto di Thomas non è affatto al sicuro. Brooke e Hope infatti sapevano che Emma stava andando a casa della Logan e hanno anche scoperto un’altra cosa che ha portato le due donne a porsi delle domande. Che motivo avrebbero avuto Thomas ed Emma di litigare? Pare che la ragazza prima di uscire dalla casa di moda sia stata vista litigare con Thomas e infatti è vero. Brooke continua a sospettare, questo potrebbe provocare dei problemi per Thomas? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 LUGLIO 2020

Alla Forrester è tempo di omaggiare Emma dopo il tragico incidente. In realtà Emma come ben sappiamo non è morta per caso, e se anche l’incidente non fosse stato poi colpa di Thomas, che comunque ha indotto la ragazza a uscire fuori strada, ci sarebbe l’omissione di soccorso. Emma era ancora viva quando è uscita di strada e Thomas ha deciso di non avvertire il 911. Justin non riesce a capire come mai la polizia stia impiegando così tanto a stilare un primo comunicato ufficiale per spiegare cosa sia successo a Emma. Xander, Flo e Zoe per il momento tacciono: si sono ben resi conto di come Thomas sia davvero disposto a tutto per di fermare la verità che riguarda la piccola Beth.

Hope non riesce proprio a immaginare quale potrebbe esser stato il motivo del viaggio di Emma verso casa sua e mai potrebbe capire che ha a che fare con la sua piccola Beth. Ma Emma potrebbe aver lasciato un qualche indizio?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani pomeriggio.