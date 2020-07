Beautiful anticipazioni: dopo tradimento di Liam la proposta di matrimonio, la decisione di Hope

Cosa succederà nella puntata di Beautiful nella puntata di domani 30 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci portano proprio a Los Angeles dove Thomas va avanti con il suo diabolico piano. E a pagarne le conseguenze sono Hope e Liam che a causa sua si sono lasciati. Liam, dopo esser stato drogato da Thomas si è ritrovato a letto insieme a Steffy. Una cosa che non si sarebbe mai aspettato perchè lui è ancora innamorato di Hope e il fatto di esser stato con Steffy, per lui corrispondere a un tradimento. Stenta a credere che sia successo anche perchè non ricorda nulla…

Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà nella puntata di Beautiful di domani: Thomas è pronto a fare una nuova mossa, di che si tratta?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 LUGLIO 2020

Hope era già rimasta basita dall’atteggiamento del suo ex, ma non poteva mai immaginare che fosse sotto effetto di droga…Mentre Liam si chiede cosa sia successo tra lui e Steffy, e scopre che sono stati insieme, Hope viene sorpresa ancora una volta da una mossa fatta da Thomas. Il giovane Forrester ha deciso di usare il punto debole della Logan, e così per la sua proposta di matrimonio ha scelto di coinvolgere anche Douglas. Hope è stata molto chiara: non lo ama e non vuole avere una relazione con lui ma le cose potrebbero cambiare anche per un altro motivo…

Liam ha deciso di dire a Hope quello che è successo con Steffy. E adesso le cose potrebbero cambiare per Hope che forse, immaginando che Liam stia bene con la Forrester, accetterà la proposta di Thomas; lo farà? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire quello che sta per accadere a Los Angeles.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 30 luglio 2020.