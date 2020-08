Una vita in onda a Ferragosto: ad Acacias 38 si protesta in strada, servirà?

Una vita ci terrà compagnia anche domani, 15 agosto 2020, nel pomeriggio di Canale 5. E non potevano mancare le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dell’episodio 1029 in onda alle 13,40. Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita in onda in questo caldo agosto, la preoccupazione degli abitanti di Acacias 38 dopo le notizie arrivate dalla capitale, cresce. Il banco americano, nel quale hanno investito tutti i loro risparmi, sembra essere un vero fallimento. Alfredo e Genoveva, che continuano a tramare alle spalle di tutti con il suo obiettivo di rovinare tutte le persone che vivono nel palazzo, cercano giustificazioni ma le cose sono sempre più complicate ed è per questo che a quanto pare, si protesterà- Come? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 15 AGOSTO 2020

Bellita e Josè provano a non pensare a quello che potrebbe succedere alla loro famiglia ma la situazione è molto molto complicata…Emilio manda un cesto di viveri per aiutare il Domínguez, ma Cinta lo rifiuta, non hanno bisogno della sua carità. Cinta decide di tornare sul palco per aiutare la sua famiglia, contando sull’approvazione di Bellita.

Antoñito e Lolita decidono di vendere il caseificio e parlano con Alfredo per far fronte al debito. Il piano di Genoveva sta portando i suoi frutti: le persone che non hanno voluto aiutare Antonito, adesso dovranno implorare il loro aiuto…

Felipe accetta di cercare una sostituta per Agustina, ma nessuno lo convince.Carmen cerca di localizzare Ramón tramite telefonate, quando non riesce a trovarlo, decide di andare lei stessa da Frías a cercarlo.Ursula invece continua a lavorare per Genoveva senza che nessuno sospetti nulla...

Gli abitanti di Acacias 38 decidono di scendere in piazza per manifestare con cartelli e slogan. La protesta è organizzata davanti alla casa di Federico Suñol, responsabile della caduta della banca americana, approfittando della situazione che Bellita attacca Felicia. Rosina accusa Liberto di aver finito i soldi….

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 15 agosto 2020 su Canale 5 alle 13,40 come sempre! A seguire una nuova puntata della fiction in replica, Elisa di Rivombrosa.